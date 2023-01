Genesis X Convertible ide u proizvodnju

Stižu informacije po kojima Genesis namjerava da ovaj automobil pusti u proizvodnju. Luk Donkervolk, glavni kreativni direktor brenda, navodno je tokom godišnjeg Genesis sastanka objavio da će X Convertible završiti u proizvodnji.

Genesis je u novembru prošle godine na sajmu automobila u Los Anđelesu prikazao električni X Convertible Concept, dizajniran da pokaže budući pravac ovog korejskog luksuznog brenda.

X Convertible Concept se može posmatrati i kao prirodna evolucija X Concepta sa dvoja vrata, koji je predstavljen u martu 2021. godine.

"Kada je to rekao na sastanku dilera - da to kaže pred nekoliko stotina Genesis dilera - to je prilično dobar znak“, rekao je za "Automotive News" Peter Lancavekia, predsjedavajući Nacionalnog savjetodavnog savjeta za Gendsis dilere.

Kada su američki mediji kontaktirali Genesis za potvrdu ovog izvještaja, portparol im je odgovorio: "Hvala što ste nam se obratili. Trenutno ne možemo da potvrdimo buduće proizvodne planove.“

Obim prodaje bi navodno bio mali, ali model bi izrazio ono što je moguće od premium marke.

"Ne znam da li će biti više od 200.000 dolara ili 300.000 dolara” rekao je Lancavekia za "Automotive News".

Koncept automobil inače zadržava nekoliko ključnih elemenata Genesisovog Athletic Elegance dizajnerskog jezika. Ističu se duga hauba i kratki prednji prepust, zajedno sa dugim međuosovinskim rastojanjem i proširenim lukovima točkova. Zadnji dio ima integrisani spojler i četvorostruka svjetla, dok je boja automobila nazvana Crane White.

U unutrašnjosti su četiri sjedišta, uz recikliranu tkaninu i detalje u tamnoplavoj i narandžastoj boji.

Genesis tokom prošlogodišnje premijere nije otkrio detalje o njegovom električnom pogonu, prenosi "AutoBlog".