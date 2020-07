Grčki Chaos od 3.000 KS i točkovima od titanijuma

Grčki startup radi na razvoju bolida koji će pažnju plijeniti golemom snagom, ali i dizajnom dostojnim pravog umjetničkog djela.

Iza projekta Chaos stoji Spyros Panopoulos Automotive, a plan je stvoriti automobil od kojeg će vam se zavrtjeti u glavi.

I to čim ga vidite, ali i kad ga čujete i jednom sjednete u njega.

Za razliku od nekih drugih, Grci su ovdje izabrali klasičan pogon. Čini ga 4.0 V10 twin-turbo, a on bi se navodno trebao vrtjeti do 12.000 o/min. I ne samo to, na E85 gorivu će davati čak 3.000 KS, što je, primjera radi, dvostruko više od Chirona.

Grčka kompanija tu ne staje pa tako s podjednakim žarom razvija dizajn automobila. Pojedine detalje već smo mogli vidjeti, a posljednji u nizu su točkovi. Felugta prečnika su 22 inča, a nastali su od titanijumske legure - tehnologijom predstavljenom prije nešto manje od dvije godine, a koja se uveliki razlikuje od klasičnog 3D printanja.

Ovdje se očigledno ne pita za cijenu pa vas prepuštamo uživanju gledanja ovih unikata.

(index.hr)