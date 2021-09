"Guma M": Predstavljeni novi Nissan Qashqai i Renault Megane Conquest

BANJALUKA - U svečanoj atmosferi u kompaniji "Guma M" u Banjaluci u utorak naveče predstavljena su dva najnovija modela automobila koja osvajaju svjetsko tržište, Nissan Qashqai i Renault Megane Conquest, koji su opremljeni najmodernijim tehnologijama.

Kompanija "Guma M" je za ovu priliku pripremila za sve kupce i partnere koji su posjetili predstavljanje ova dva najnovija modela veliki izbor hrane i pića.

Slaviša Peulić, direktor firme "Guma M", istakao je da su se okupili kako bi iskoristili priliku i promovisali ova dva najnovija modela "Nissana" i "Renaulta".

"Cilj je bio da se okupimo i ugostimo naše kupce, da se sa njima družimo neformalno uz, naravno, prezentaciju ovih modela automobila. Iskoristili smo i priliku da na neki način počastimo naše partnere i kupce", naveo je Peulić.

Prema njegovim riječima, novi Nissan Qashqai i Renault Megane Conquest su opremljeni najmodernijim tehnologijama.

"Novi Renault Megane Conquest posjeduje dva paketa opreme, i to Intens i R.S. Line, dok Nissan Qashqai ima pet paketa opreme i to Visia, Acenta, Tekna, Tekna plus i N-connecta. Oni su opremljeni najmodernijim tehnologijama poput adaptivnog tempomata, automatskih svjetala koja su uparena sa full LED svjetlima i aluminijskim naplacima", naglasio je Peulić.

Inače, najnoviji model Nissan Qashqai ima agresivniji prednji dio zahvaljujući prije svega novim LED farovima u obliku bumeranga.

Ovaj Qashqai treće generacije, osim novina na polju dizajna, i veći je od prethodnika, a putnici na zadnjim sjedištima dobijaju više mjesta za koljena, a krasi ga 1,3 litarski turbo-benzinac koji je obogaćen lakom hibridnom tehnologijom od 12 V.

Zapremina prtljažnika mu je povećana za 50 litara, a među opcijama je i funkcija masaže u prednjim sjedištima. Između ostalog, prednost Nissan Qashqaija u odnosu na automobile koji imaju samo elektromotor jeste u tome da ne moraju čekati 30 minuta da se napuni, već za nekoliko minuta mogu napuniti rezervoar benzinom na svakoj benzinskoj pumpi.

Sa druge strane, novi Renault Megane Conquest, između ostalog, odlikuju atletske linije i dinamičan karakter.

Prvi motor je 1,3 turbo-benzinac koji je dobio tehnologiju lakog hibrida. Na spisku opreme su četiri kamere za parkiranje koje pokrivaju kompletnu situaciju od 360 stepeni oko vozila, a postoji i opcija sa automatskim parkiranjem.

Takođe, pri brzinama većim od 70 kilometara na čas Renault Megane Conquest će sam korigovati volan ukoliko se približite linijama na putu, dok je adaptivni tempomat projektovan tako da u potpunosti zaustavlja prateći auto. Ukoliko je automobil zaustavljen manje od tri sekunde, automatski ponovo kreće u cilju praćenja kolone.