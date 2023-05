Hamilton: F1 nije dosadna, svaki put se borim da se vratim na prvo mjesto

Vozač Mercedesa Britanac Luis Hamilton kritikovao je čelnike Formule jedan tvrdeći da često mijenjanje pravila potpuno nefunkcionalno, prenose britanski mediji.

Ekipa Red Bula dominirala je u šampionatu F1 u prethodne dvije sezone. Vozači Red Bula Maks Ferstapen i Serhio Perez dominiraju i ove sezone.

"Svakog dana se borim da se vratim na čelo, tako da iz moje perspektive nije dosadno. Ali ako bih to gledao kao navijač, mogu da razumijem sve, jer nema mnogo takmičenja, kao što imamo u NFL ili NBA. To nije do mene. U ovom sportu su uvijek pokušavali da timove učine bližim, ali čini se da to nikada nije funkcionisalo. Ono što mogu da kažem je da radimo više nego ikad da smanjimo taj jaz i da se vratimo i imamo veću borbu", istakao je Hamilton, koji je u karijeri osvojio sedam titula u Formuli jedan.

Drugi vozač Mercedesa Džordž Rasel tvrdi da će biti zanimljiva borba za treće mesto u F1.

"Takmičenje koje imamo između Ferarija i Aston Martina, svaka trka im je zanimljiva, od kvalifikacija, dinamika je veća kako ide trka. Šteta je što se vodeći dvojac odvojio. Tako da, zaboravite na ta dva tima i gledajte bitku za treće mjesto. Može biti daleko uzbudljivije", istakao je Rasel.

Naredna trka u šampionatu F1 biće održana 28. maja za Veliku nagradu Monaka, pošto je VN Emilije Romanje, koja je trebalo da bude vožena 21. maja na stazi u Imoli, odložena zbog poplava u ovom dijelu Italije.