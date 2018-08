Hoće li ovi motocikli spasiti Harleya?

Slavni američki proizvođač je u teškoj situaciji koju pokušava prebroditi novom poslovnom politikom koja uključuje i neke radikalne poteze.

Harley je u svom poslovnom planu rasta za 2020. godinu definisao smjernice razvoja kompanije kojima će nastojati privući nove (mlađe) klijente i poboljšati prodaju. Da mu finansije nisu najbolje već je opšte poznato, kao i to da je optimalan lijek za takvu situaciju povećanje prihoda.

A Harley će to pokušati ostvariti bitkama na oba fronta. S jedne strane nastojaće svoje proizvode učiniti dostupnijima kroz prilagodljiviju mrežu distributera. Između ostalog, to znači da će Harley, ako se pokaže opravdanim, imati dućan i u šoping centru, ali i da će prodavači morati smisliti načine da privuku kupce.

A kad je u pitanju pristupačnost, Harley dovodi novu platformu i spušta letvicu do 500 ccm. To znači tri nova motocikla na jednoj bazi, i to touring, cruiser i naked. Inženjerski gledano, ovakav razvoj ima brojna ograničenja, no tek će praksa pokazati koliko će taj projekt razvoja motocikala različite namjene na istoj bazi biti kvalitetan.

Prevedeno, Harley dovodi modele Streetfighter, Custom i Pan America, a na ceste će stići vjerojatno za nešto više od godinu dana. Ali to nije sve jer se pojavila informacija da bi Harley-Davidson u saradnji s azijskim partnerom trebao pokrenuti proizvodnju još manjih motocikala s motorima zapremine 250 ccm. Je li riječ samo o rebrendiranju nije poznato, no nadamo se da će ti motocikli ostati u Aziji.

I na kraju još jednom treba ponoviti kako električni Harley LiveWire nije šala. Do 2022. godine u ponudi će biti tri, ako ne i četiri električna motocikla.

(index.hr)