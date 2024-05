Honda koristi F1 tehnologiju za buduće elektromobile

​Buduća električna vozila japanske marke bi mogla da budu lakša za čak 100 kilograma. ​Hondina električna avantura nije imala najuglađeniji start. Ipak, u toku su planovi da se to ispravi u budućnosti.

Japanski proizvođač je istakao svoju EV strategiju tokom nedavno održane konferencije, obećavajući lansiranje sedam modela na globalnom planu do kraja dekade. Razvijena kao nova "od glave do pete", ova vozila su dio serije 0, a biće dostupna u različitim veličinama, od gradskih, urbanih automobila, do onih robusnih i velikih.

Mada se najave automobilskih kompanija u vezi s budućim električnim vozilima dešavaju na nedjeljnom planu, u čitavoj priči postoji nešto interesantno, što nam je privuklo pažnju. Naime, Honda će profitirati na svojoj F1 ekspertizi, jer će buduće elektromobile učiniti lakšim.

Cilj je da se "skreše" oko 100 kilograma suvišne mase u poređenju s inicijalnim Hondinim električnim modelima. Možda to neće biti dovoljno da se kompenzuje velika masa glomaznih baterija, ali se svakako radi o značajnom poboljšanju.

Ova "dijeta" se sastoji od lakših okvira karoserije i novorazvijenih, tanjih elektromotora koji usvajaju tehnologiju iz Formule 1. Inženjeri će dotične motore i baterije postaviti nisko u središte vozila, na taj način snižavajući tačku težišta i podižući vozne osobine na viši nivo. Honda se takođe obavezala da će isporučiti "najbolje svjetske performanse po pitanju električne efikasnosti" nakon sprovođenja "dijete". Svi modeli serije 0 će raspolagati autonomijom od preko 480 kilometara (po strožem EPA ciklusu).

Honda tvrdi da će njeni novi elektromobili isporučiti "sportsku vožnju koja donosi radost". Ukoliko po strani ostavimo marketinške egzibicije, podsjetićemo da smo nedavno od japanske marke dobili obećanje vezano za lansiranje sportskog električnog automobila. Ranije ove godine, šef Honde Tošihiro Mibe, rekao je da je zabavan elektromobil u razvoju, kao i da će "imati potpuno drugačiji ukus" u poređenju sa sportskim modelima japanske marke iz prošlosti.

Nažalost, Sports EV Concept iz 2017., nikada nije stigao do proizvodnih linija. Realno, veće su šanse da vidimo nešto poput treće generacije čisto električnog NSX-a, ali lijepo je nadati se da će u igri biti i priuštiviji model. Međutim, ukoliko pogledamo Hondine proizvodne planove, uviđamo da će inicijalno fokus staviti na krosovere i SUV modele.

Prvi automobili serije 0 bi trebalo da pristignu u drugoj polovini dekade, najpre na "sjevernoameričku obalu" 2026., da bi se nakon toga proširili na globalno tržište. Limuzina, kojoj prethodi Saloon koncept serije 0, SUV srednje veličine i ulazni SUV, biće lansirani 2026., s tim što će veći SUV s tri reda sjedišta biti dostupan 2027. Nakon njih pristiže kompaktni SUV 2028., manji SUV 2029. i kompaktna limuzina 2030.

S druge strane, Honda će nastaviti da radi na hibridima i lansiraće nove modele s pogonom na sve točkove. Nije jasno da li će "uskrsnuti" Prelude biti jedan od njih, ali je potvrđeno da će šesta generacija popularnog kupea pristići u hibridnom izdanju. Baš kao i elektromobili, ovi djelimično elektrifikovani automobili će takođe biti lakši i efikasniji.

Da podsjetimo, Prelude će biti dostupan na tržištu 2025. ili 2026., s četiri sjedišta i konfiguracijama s volanom s lijeve odnosno desne strane. Glavni Hondin inženjer, Tomojuki Jamagami, rekao je da se neće raditi o ekstremnom sportskom automobilu: "Ovo neće biti najbrži sportski automobil koji ćemo ubaciti u cirkus", prenosi "AutoBlog".

