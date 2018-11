Honda otklonila sve sumnje, praviće retro EV

Jedan od najinteresantijih modela na Sajmu automobila u Frankfurtu bio je Hondin retro koncept Urban EV. Od tada se spekulisalo da li će ovaj simpatini gradski mališan doživjeti produkcijsku verziju. Te sumnje su sada potpuno otklonjene.

Prvi put u javnosti je primijećena test verzija Urban EV modela, koji iako potpuno kamufliran pokazuje da će za razliku od koncepta imati petoro vrata i pet sjedišta.

Takođe i vrata se drugačije otvaraju nego na koncept verziji, koja ima "suicide doors". Osim još nekih praktičnih razlika, test verzija je zadržala atraktivni retro dizajn uz minimalnu dozu futurističkih detalja.

Što se tiče pogona, spekuliše se da će Urban EV imati autonomiju 250-350 km između dva punjenja.

Honda će svoj prvi potpuno električni model za Evropu početi da proizvodi u drugoj polovini 2019, pa se premijera produkcijske verzije očekuje vjerovatno u Ženevi u martu.

Production Honda Urban EV Spotted For The First Time With Five Doors, Rearview Cameras https://t.co/C0RDWROJHv pic.twitter.com/pG0m3Q8xrG