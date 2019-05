Honda počela da prima rezervacije za svoj prvi e-automobil u Evropi

Kompanija Honda je od 20. maja i zvanično počela da prima rezervacije za Honda e. Riječ je o prvom električnom automobilu tog japankog proizvođača, koji će se prodavati na tlu Starog kontinenta.

Kupci u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj i Norveškoj mogu naručiti svoj primjerak Honda e modela preko onlajn rezervacije na sajtu. Kupci iz Velike Britanije moraju uplatiti depozit od 800 futi da bi osigurali svoju rezervaciju, koje će im kasnije biti refundirane. Na taj način, oni će imati prioritet kada budu naručivali svoje vozilo.

Kupci koji ne rezervišu svoj pirmjerak do kraja godine, svoj Honda e model neće dobiti prije proljeća 2020. godine. Sistem rezervacija klijentima omogućava da biraju između pet opcija boja za spoljašnjost. To su "Platinum White Metallic", "Crystal Black Pearl", "Crystal Blue Metallic", "Modern Steel Metallic" i "Charge Yellow".

Honda je prije dve godine iznenadila ljubitelje automobila kada je na Sajmu u Frankfurtu prikazala koncept malog električnog automobila Urban EV. U martu ove godine, na ženevskom sajmu automobila, predstavljena je pretprodukcijska verzija (e Prototype). Iz Honde kažu da ona izgleda gotovo identično kao serijski automobil. Serijski automobil će do kraja godine stići u evropske prodajne salone.

Sve što se o ovom modelu do sada zna jeste da će on imati autonomiju od oko 200 kilometara. Znamo i da će se brzim punjenjem baterije do 80% puniti za oko 30 minuta. Ovaj model je prvi korak ka ostvarenju plana kompanije da do 2025. godine svi njeni automobili u Evropi imaju elektrifikovan pogon.