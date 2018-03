Hondina šala: Odrezali krov na CR-V Roadsteru

Honda se ove godine za 1. aprila pripremila posebnim automobilom, a koji se trebao naći u prodaji upravo na taj dan.

Kako bi nas sve zavarala Honda je za predstavljanje "noviteta" CR-V Roadstera doslovno odrezala krov na crvenom automobilu. A da bi šala bila potpuna, oduška si je dao i Hondin tim za odnose s javnošću koji u svojoj najavi kaže kako je ovaj revolucionarni prototip dobiven jednostavnim rezanjem B i C nosača, čime je torzijska krutost smanjena 100%.

Ima toga još, no Honda jasno daje do znanja koliko je koncept toples crossovera besmislen. I dok su Nissan Murano Cabrio i Range Rover Evoque Cabrio nekako prošli ispod radara, nadolazeći VW T-Roc cabrio to svakako neće uspjeti. Na tržištu bi se trebao pojaviti 2020. godine, a pitanje je hoće li na kraju imati pozitivan efekt na prodaju modela.

Kad je pak Honda u pitanju, oni nisu baš puni očekivanja.

"Naš je cilj konzervativan, krećemo s 0 primjeraka, ali nakon što se otklone manjkavosti poput nedostatka krova i strukturalne nesigurnosti, auto će letjeti iz salona", izjavio je Eipurirufuru, ili prevedeno s japanskog 1.aprila. I da, kako kupac dobiva pola auta, i cijena će biti prepolovljena, nastavljaju u Hondi.

