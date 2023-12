Huawei prikazao autonomno parkiranje za Luxeed S7

Prilikom nedavne konferencije za medije, Huawei je predstavio funkciju autonomnog parkiranja koju ima njihov novi Luxeed S7.

Ova funkcija omogućava vozaču da izađe iz automobila, odnosno da prepusti mašini da sama "ode na svoje mjesto" i parkira se.

U ovom režimu, kada su povoljni uslovi na putu, Luxeed S7 ide brzinom od 20 km/h, a kada stigne do željenog parking mjesta, sam stane, i to je to, kako objašnjava Gizmochina na osnovu izveštaja sa konferencije.

Vozači imaju i opciju da pozovu svoj automobil pomoću jednostavne komande na njihovom mobilnom telefonu, a u tom slučaju Luxeed S7 će sam doći do onog ko ga je pozvao, prateći signal.

Podsjetimo, ovo je prvi "Huawei na četiri točka", a sa cijenom od 33.000 evra u Kini, u rangu je Teslinog Modela 3, iako je za klasu veći od njega.

Ponuda se sastoji od dvije verzije, jedne sa pogonom na zadnje točkove od 288 KS (215 kW) i druge sa pogonom na sve točkove koja raspolaže sea 489 KS (365 kW) i može da ubrza od 0 do 100 km/h za 3,3 sekunde.

