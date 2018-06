Hyundai i30 N-Line potpuno otkriven na Nirburgringu

Hyundai planira da pojača ponudu u svojoj liniji sportskih modela sa sportskom verzijom i30 N-Line.

Do sada je ovaj hečbek viđen samo sa kamuflažom, ali je prethodnih dana uhvaćen na Nirburgringu potpuno otkriven.

Potput moćnijeg i30N, N-Line verziju takođe krasi agresivna sportska linija, nisko pozicionirana prednja maska, crveni detalji na difuzoru, dvostruki izduv uz jedinstvene felne.

Čisto N model ima 278 KS i 352 Nm, dok će nešto "umjerenija" N-Line verzija raspolagati sa nešto manje snage.

Poređenja radi, standardni i30 dolazi u verzijama sa 118 i 138 KS, pa se očekuje da N-Line ima oko 200.

New Hyundai i30 N-Line Takes Off Camouflage During Track Test https://t.co/kK8CozvaWw pic.twitter.com/nJanEtQygM