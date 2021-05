Hyundai izbacuje polovinu modela s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem

Hyundai Motor grupa se tiho priprema za narednu automobilsku revoluciju. Naravno, riječ je o onoj "električnoj".

Po novom izvještaju Rojtersa, koji je citirao po običaju neimenovane izvore, rukovodstvo južnokorejskog proizvođača je odobrilo plan u martu, koji podrazumijeva prepolovljavanje broja modela s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem.

Doduše, izvori nisu naveli rok kada bi to trebalo da se desi, mada će kompanija navodno finalizovati svoju EV strategiju u okviru narednih šest mjeseci.

Ovaj potez je povučen da bi se oslobodili resursi za departman razvoja i istraživanja, usmjereni prije svega na elektromotore, baterije i gorivne ćelije. Rojters je zamolio Hyundai da pojasni svoje planove i izjave da ubrzava tranziciju ka električnim i vozilima na gorivne ćelije. Kompanija, pod čijim krovom su Hyundai, Kia i Genesis, nada se da će prodavati milion elektromobila do 2025., a da bi to ostvarila, neophodna joj je odgovarajuća gama vozila. Korejci se nadaju da će postati proizvođač isključivo električnih automobila do 2040.

Ranije ovog mjeseca, Hyundai je najavio da će investirati 7,4 milijardi dolara u američke pogone zaključno s 2025., što uključuje unapređenja u cilju proizvodnje EV modela u Americi sljedeće godine. Investicija takođe uključuje podršku vodoničnoj infrastrukturi. Plan da se iz proizvodnje izbaci polovina konvencionalnih modela se već sprovodi u Kini, gdje će kompanija broj modela sa SUS motorima smanjiti s 21 na 14 do 2025., uvodeći po jedan električni automobil svake godine.

Hyundai Motor grupa je takođe izjavila za Rojters da će polako širiti svoju EV ponudu u Evropi, SAD i Kini.

(Vrele Gume)