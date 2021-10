Hyundai osvojio osam nagrada za tri modela u Velikoj Britaniji

Hyundai Motor osvojio je osam nagrada za tri modela na dodjeli nagrada Carbuyer za najbolji automobil 2022. i nagradu News UK Motor Awards 2021. godine.

Među priznanjima je i potpuno novi Hyundai Tucson koji je Carbuyer proglasio za "Automobil godine".

Pored prestižne titule, Tucson je takođe prepoznat kao "Najbolji porodični automobil" i "Najbolji hibridni automobil". Niz karakteristika i istaknutih stvari doprinjelo je da Hyundai Tucson osvoji tri nagrade.

Kompaktni SUV je dostupan sa najširim spektrom elektrificiranih pogonskih agregata u svom segmentu, uključujući hibridne, plug-in hibridne i benzinske sa opcijama blagog hibrida od 48 volti.

Prema opštoj ocjeni, posjeduje sofisticiran, ali robustan dizajn i bez napora spaja performanse i efikasnost.

Dodatno, Tucsonove najbolje bezbjednosne funkcije u klasi, poput pomoć pri izbjegavanju frontalnog sudara (FCA) i pomoć pri izbjegavanju sudara u mrtvom uglu (BCA), podržavaju njegovo zanimljivo iskustvo u vožnji.

"Višestruki dobitnik nagrada, Hyundai Tucson je i Carbuyerov najbolji porodični automobil, kao i naš najbolji hibridni automobil za 2022. godinu", rekao je Richard Ingram, urednik u Carbuyera.

"Lep za vožnju, praktičan i lak za život. Takođe je i jeftin za vožnju zahvaljujući svojim hibridnim pogonima. Novi Tucson je jednostavno najbolji novi automobil koji smo vozili cijele godine. To ga čini prirodnim pobednikom Carbuyerovog automobila godine."

Nagrade Carbuyer takođe su odale priznanja i modelu Hyundai i20 N kao "vrhunskom hečbeku", i potpuno električnom Hyundai Ioniq 5 kao "najboljem službenom automobili", te i "najboljem porodičnom električnom automobilu". "Vidjeli smo da se igra sa električnim automobilima značajno pomijera u posljednjih 12 mjeseci, a Ioniq 5 je dokaz koliko je daleko tržište stiglo", istakao je Ingram.

Carbuyerovi stručnjaci detaljno su testirali sve modele i upoređivali ih sa konkurencijom u smislu cijene, performansi, udobnosti, sigurnosti i praktičnosti.

Britanski novinari u automobilskoj industriji dali su svoj glas

Povrh svega, na News UK Motor Awards 2021. godine, Ioniq 5 je takođe osvojio titulu "Najbolje dizajniran automobil godine".

I to pobedivši Aston Martin V12 Speedster i Maserati MC20.

Ioniq 5 dobio je i nagradu "Motorna inovacija godine" zahvaljujući njegovim sjedištima za opuštanje i tehnologiji Vehicle-to-Load (V2L).

"Spoljašnji dizajn Ioniqa 5 odmah privlači vašu pažnju, ali inovacija unutrašnjosti zaista impresionira", izjavio je je Will Dron, urednik Driving.co.uk.

"Mnogi proizvođači automobila govore o stvaranju kabina u stilu dnevnog boravka u svojim novim automobilima, ali Hyundai je prvi koji je zaista istražio taj koncept u serijskim automobilima, sa super udobnim zavaljenim sjedištima koja omogućavaju opuštanje višeg nivoa tokom pauza u vožnji. Tehnologija V2L pretvara Ioniq 5 u 'kuću na točkovima' sa brojnim pogodnostima. Od punjenja e-bicikala do napajanja svjetala i aparata tokom kampovanja. Ove inovacije će drugi proizvođači automobila i te kako slediti u bliskoj budućnosti."

Žiri je činio tim automobilskih novinara iz redakcija Driving.co.uk, The Sunday Times, The Sun i časopisa The Times LUXX.

"Nagrade potvrđuju da je najnovija generacija naših modela vodeća na evropskom tržištu automobila", rekao je Michael Cole, predsjednik i izvršni direktor Hyundai Motor Europe.

"To se posebno odnosi na naše napredne električne modele koji podržavaju naš snažan rast. Takođe, naš pod-brend N postao je istaknuti 'igrač' u svojoj kategoriji."