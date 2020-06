Hyundai pravi i Elantru u TCR specifikaciji?

Ako je suditi po špijunskim fotografijama koje su se u posljednje vrijeme pojavile na internetu, Hjundai pretvara i limuzinsku “elantru” u trkački model po TCR standardu.

Korejski proizvođač u TCR arsenalu već ima “i30 N” i “veloster N” (primarno namijenjen sjevernoameričkom kontinentu), a razvija i električni “veloster” za buduću ETCR seriju.

Pomenute špijunske fotografije prikazuju troprostorni “hjundai”, navodno ulovljen na testu na “tajnoj” pisti, sa aerodinamičkim rješenjima prikrivenim kamuflažnim bojama. Nigdje nema potvrde da je to stvarno auto TCR specifikacije, ali od prednjeg dijela automobila i otvora na haubi za odvod toplote, preko izbačenih blatobrana do zadnjeg krila, on neodoljivo podsjeća na TCR s turboprehranjivanim motorom.

U prilog tezi da u pitanju jeste “elantra TCR” govore bar tri činioca. Elementi dizajna nove, sedme generacije putničkog modela primjećuju se i na testiranom.

Takođe, nova “elantra” za modelsku godinu 2021. biće prvi Hjundai s ovim imenom koji će imati i N lajn performantnu varijantu.

To podrazumijeva specifične elemente dizajna, unapređenja šasije i turboprehranjivani motor.

Istina je da “N lajn” nije isto što i “N”, već treba da je negdje između standardne i potpuno performantne verzije.

Možda je negdje u pripremi i “elantra N”? U svakom slučaju, put od oznake N u Hjundai putničkoj gami do stvaranja odgovarajuće trkačke sprave ne bi trebalo da bude dugačak.

Kao što između “i30 N” i “velostera N” nema mnogo razlika, tako se i “elantra” u Australiji prodaje kao “i30 sedan”. Prodaja sedme generacije putničke “elantre” trebalo bi da počne ove jeseni.

(B92)