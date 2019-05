Hyundai radi na Veloster N modelu sa DCT transmisijom

Hyundai Veloster N je trenutno dostupan samo sa šestostepenim manuelnim mjenjačem. Međutim, to će se uskoro promijeniti. Naime, na Nirburgringu je uslikan prototip ovog modela prilikom testiranja.

Na video snimku čujemo zvukove brzog mijenjanja stepena prenosa. Takođe, Hyundai ima svoj DCT mjenjač. Vjerujemo da će upravo ta transmisija biti montirana na ovaj model. Taj mjenjač će biti povezan sa dvolitarskim turbo agregatom.

U uvodnoj verziji taj agregat razvija 246 konjskih snaga (184 kW) i 352 Nm obrtnog momenta. Sa opcionalnim Performance paketom opreme, taj agregat razvija 271 konjsku snagu (202 kW). Pored veće snage, Performance paket podrazumijeva i felne veličine 19 cola sa Pirelli P Zero pneumaticima, veće kočnice i sportski izduvni sistem.

Još uvijek ne znamo da le će DCT transmisija biti dostupna samo na snažnijoj verziji automobila. U svakom slučaju, ako to bude tako, onda će taj model od 0 do 100 km/h ubrzavati za koju desetinku brže od modela sa manuelnim menjačem kome je za to potrebno 6,1 sekunda. Naravno, očekuje se da Veloster N sa DCT menjačem bude nešto skuplji od verzije sa manuelnom transmisijom.

S obzirom da na video snimku izgleda kao da je sve spremno, ne bismo se iznenadili da Hyundai lanisra ovaj model na tržište prije kraja godine.