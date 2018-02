I FCA odustaje od dizelaša

Volkswagenova afera s prljavim dizelašima je duboko protresla autoindustriju, a njene posljedice gledaćemo još godinama. Sigurno je to da su dizelaši izgubili primat i polako, ali sigurno odlaze u istoriju.

Vjerovatno najveću promjenu napravio je VW koncern koji je prije afere vjerovatno i bio najpopularniji upravo po dizelašima. TDI oznaka je prodavala sve, a i danas je pojam na tržištima kori[tenih, posebno u na[em regionu.

VW koncern sada ulaže milijarde u nove tehnologije, a iz korijena je promijenio svoj imidž. Istim putem krenuli su i drugi, poput Toyote i Porschea ili pak radikalnog Volva koji je već objavio da nove generacije motora s unutrašnjim sagorijevanjem neće više razvijati.

Svemu se sada priključio i FCA (Fiat Chrysler Automobiles), koji je djelovao da se sve vrijeme drži po strani. Poput Mazde, dugo je oklijevao i nije forsirao s električnim i hibridnim pogonima. Uostalom, električni Fiat 500 samo je generisao gubitke. Sada su odlučili da povuku važan poslovni potez i obustave proizvodnju dizelskih motora.

To se neće dogoditi odmah, već do 2022. godine kada će dizelaši biti nedostupni u ličnom programu, javlja "Financial Times". U svakom slučaju valjaće pričekati do početka juna kada će FCA objaviti novi četverogodišnji plan poslovanja.

Podsjetimo, udio dizelaša na evropskom tržištu tokom 2017. drastično je pao i iznosio je 43,8%. Ove godine njihova dostupnost će biti još manja, a time i popularnost. Procjenjuje se da uvođenje WLTP standarda (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) direktno utiče na rast cijene razvoja dizelskih motora oko 20%. S druge strane zanimljivo je da je upravo FCA bio jedini proizvođač u Evropi kojem je na tržištu čak i porastao udio dizelaša u prodaji, i to za 0,2% na 40,6%.

