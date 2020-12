Ima li gorivo rok trajanja?

Iako to danas možda i nije toliko često, neki vozači i dalje imaju običaj da gorivo čuvaju u kanisterima, i da ga skladište i u garažama, šupama ili na sličnim mestima.

Ovdje se postavlja pitanje šta se dešava sa takvim zalihama, odnosno da li je pravilno na takav način čuvati gorivo, kao i to koliko dugo ono može da stoji u takvim uslovima.

Dakle, da li postoji rok trajanja goriva?

U skladištima rafinernija i na benzinskim stanicma benzin i dizel se skladište se u namjenskim tankovima. Stručnjaci tvrde da čuvanje goriva u neadekvatnim uslovima, osim što može da ugrozi zdravlje i život ljudi, može da dovede do degradacije kvaliteta goriva i da stvori probleme prilikom njegove primjene.

Kada se gorivo skladišti u adekvatnim uslovima i namjenskim tankovima, koji imaju mogućnost održavanja i dreniranja (odvođenja vode koja nastaje usled kondenzacije, do koje dolazi zbog razlike u temperaturam u i izvan tankova), benzin može da se čuva i do dvije godine, dok se dizel čuva do šest mjeseci.

Dakle, čuvanje goriva u neadekvatnim uslovima može da ga pokvari, pri čemu je dizel gorivo ugroženije, navodi "Revija HAK". Rok upotrebe goriva u kanistrima je, tako, samo nekoliko mjeseci. Neki ugljovodonici iz goriva ispare, a neki reaguju sa kiseonikom iz vazduha, što utiče sa opadanje kvaliteta i "kvarenje" goriva.

Zbog toga se savjetuje da, ukoliko to nije neophodno, ne treba stvarati zalihe goriva u garažama, pošto je riječ o visokozapaljivom materijalu, kome sa stajanjem opada kvalitet.