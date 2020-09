Ispala iz auta dok je pravila selfi

U Londonu je žena ispala iz automobila na prometni auto-put dok je visila kroz prozor suvozača snimajući Snapchat video.

"CNN" piše da joj je na mjestu događaja ukazana medicinska pomoć te da nije zadobila teže povrede.

"Na svu sreću nije poginula niti je teže povrijeđena", napisala je policija na Twitteru te objavila fotografiju otvorenog prozora na autu iz kojeg je žena ispala koristeći hashtag #nowords.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu "Journal of Family Medicine and Primary Care", oko 259 ljudi širom svijeta je poginulo dok su pokušavali snimiti selfi između 2011. i 2017. godine.

Istraživači su otkrili da se najviše takvih smrtnih slučajeva desilo u Indiji, zatim u Rusiji, SAD i Pakistanu. Većina žrtava su bili muškarci (oko 72 odsto) mlađi od 30 godina.

Istaknuto je i to da su se prošle godine četiri člana iste porodice utopila u Indiji nakon što su se okliznuli i upali u vodu pokušavajući napraviti selfi.

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane. It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords 2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb