Isporuka Audija kupcu završila katastrofalno (VIDEO)

​Internetom se širi snimak koji je nesrećni kupac zabilježio dok je pokušavao da snimi isporuku novog Audija.

Umjesto ushićenja novim automobilom, Holanđanin je bio svjedok niza stresnih trenutaka koji su se zavšili katastrofalno. Mnogi će se složiti da gore nije moglo biti.

Sve počinje tako što se Audi spušta rampom iz kamiona. Dostavljač je vjerovatno u žurbi i zaboravlja koliko su automobili niski danas, posebno naprijed, gdje je branik toliko nisko da često zagrebe ivičnjak prilikom parkiranja.

Ovdje je, čini se, zakačio rampu, ali ostaje mogućnost da je zvuk nastao tako što je sama rampa udarila o tlo.

Snimak se nastavlja, a katastrofa tek dolazi. Dostavljač, zauzet parkiranjem vozila ispred kuće, ne provjerava saobraćaj sa svoje desne strane, pa prilikom parkiranja ispred kuće u zadnji dio automobila udara motociklista, koji se kretao trotoarom i koji, srećom, nije povrijeđene u ovom udesu.

Što se tiče vlasnika Audija, na njemu je da izabere da li će preuzeti auto i popraviti ga o trošku salona ili će odbiti da ga prihvati i zahtijeva drugi, prenosi b92.

S obzirom na nestašicu i liste čekanja, pitanje je za šta će se odlučiti.

