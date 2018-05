Istraživanje: Stari automobili poput sanduka na točkovima

Američko istraživanje potvrdilo je ono što smo svi znali. Novi automobili su sigurniji od starih, a sada znamo i koliko.

NHTSA je objavila izvještaj u kojem donosi analizu stradavanja u automobilima prema njihovoj starosti. Uprkos opšte prihvaćenoj tezi kako su novi automobili sigurniji, rezultati istraživanja svejedno su iznenađujući. Naime, vozite li automobil iz 1985. godine ili stariji, vjerovatnost da smrtno stradate u saobraćajnoj nesreći je dvostruko veća nego u novom automobilu.

Najkraće rečeno, što stariji to opasniji ili, praktično rečeno, koliko para toliko bezbjednosti.

"Mi potičemo kupce da kupuju auto prema svojim potrebama i mogućnostima, čime direktno ulažu u bezbjednost", komentarisala je izvještaj Heidi King iz NHTSA.

NHTSA je podijelila vozila prema starosti u nekoliko kategorija, počevši od onih starijih od 1984. godine, preko onih proizvedenih od 1985. do 1992., sve do novijih od 2013. godine do danas. 55 odsto fatalnih saobraćajnih nesreća u kojima je poginuo bar jedan putnik dogodilo se u vozilima starijim od 1985. godine. S druge strane, samo je 26 odsto fatalnih nesreća zabilježeno u vozilima starim do pet godina.

(index.hr)