Italija subvencioniše kupovinu "zelenih automobila"

Italija će ponuditi subvencije do 6.000 evra kupcima vozila sa manje štetnim izduvnim gasovima, a uvodiće poreze za kupovinu većih potrošača benzina i dizela.

Nove regulative uvrštene su u budžet za narednu godinu koji su usvojili predstavnici Senata.

Sindikati i udruženja iz automobilskog sektora upozorili su da novi porezi neće samo nanijeti štetu proizvođačima vozila već cjelokupnom lancu nabavke, te da bi to moglo dovesti i do otpuštanja radnika.

Prema novim regulativama, porez od 1.100 evra biće uveden na nove automobile na benzin i dizel koji stvaraju od 161 do 175 grama ugljen dioksida po kilometru.

Taj iznos će se povećavati na 1.600 evra za štetne gasove od 176 do 200 grama i do 2.000 evra za štetne gasove od 201 do 250 grama ugljen dioksida.

Nove mjere koje tek treba da budu odobrene i u Donjem domu parlamenta treba da stupe na snagu 1. marta i da traju do 2021. godine.

Oko sedam odsto vozila na električni, hibridni i plinski pogon prodaje se u Italiji.