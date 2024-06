​Iz Aston Martina stiže Valiant, novi supersportski automobil legalan za puteve.

Valiant je baziran na ionako veličanstvenom kupeu Valor. Ostajući vjeran Astonovom ediktu da su veliki motori ono što ljudi žele, koristi twin-turbo V12 koji proizvodi preko 730 konjskih snaga, a uparen je sa šestostepenim manuelnim mjenjačem.

Kako se navodi, to je uzavrela, sportskija varijanta Valora dizajnirana za sportske performanse umjesto udobnosti. Zanimljivo, ideja je potekla od Fernanda Alonsa, vozača Astonove Formule 1, koji je tražio ovakvo vozilo.

Valiant je opremljen gomilom aerodinamičkih dodataka, uključujući prerađeni prednji dio sa velikim razdjelnikom, fiksno krilo pozadi i veliki zadnji difuzor. Karoserija, preoblikovana da poboljša protok vazduha, u potpunosti je napravljena od ugljeničnih vlakana.

Tu su i magnezijumski točkovi od 21 inča, set karbonsko-keramičkih kočnica i Multimatic Adaptive Spool Valve (ASV) amortizeri.

