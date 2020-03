Izabrana najpouzdaniju marka automobila u Evropi

Članice organizacije Euroconsumers objavile su rezultate godišnjeg ispitivanja pouzdanosti automobila i zadovoljstva kupaca njima.

Lexus, luksuzni podbrend japanske Toyote, najpouzdanija je marka automobila prema mišljenju evropskih potrošača. Drugu godinu zaredom Lexus je na prvom mjestu po pouzdanosti, zabeleživši rezultat od 97 odsto.

Modeli Lexus NX 300h, IS 300h i CT 200h uvršteni su u 10 najpouzdanijih modela u svojim kategorijama (SUV i porodični automobil).

European consumers rate #LEXUS as most reliable brand. Lexus is ranked first in reliability in the Euroconsumers group annual survey with a record score of 97%. Lexus NX300h, IS300h & CT 200h also rank among the Top 10 most reliable modelshttps://t.co/ZjlAH9ACdB pic.twitter.com/1NQdq6bKLh