Izbjegavajte Porsche, najviše se kvari

Britanska kompanija koja pruža garancije za automobile, Warrantywise, analizirala je podatke za više od 131.000 ugovora produžene garancije, koristeći podatke o cijeni i učestalosti popravki tokom 2021. i 2022. godine da bi dodijelila ocjenu pouzdanosti svakoj marki.

Na vrhu liste sa najviše kvarova je Porsche, kojeg obično smatramo jednom od najpozudanijih marki. Porsche je dobio samo 35,1 bod od mogućih 100, te je rangiran kao nepouzdaniji od Land Rovera, Jaguara i Alfa Romea.

Ako postoji ikakva utjeha za Porsche, to je da je najveći trošak popravki pripisan jednom od automobila te marke iznosio 10.785 funti. Mada je to mnogo, to je daleko manje od najvećeg računa za popravku Land Rovera.

Bilo je to šokantnih 23.890 funti za popravku električnog sistema, dok je najskuplja popravka na Jaguaru koštala 16.990 funti, piše Revija HAK.

Azijske marke (Toyota, Honda, Nissan, Suzuki i Lexus) pokazale su se najpouzdanijima, osiguravši prvih pet mjesta na drugom kraju tablele.

Poredak Marka Najmanja pozdanost (bodovi)

1. Porsche 35

2. Land Rover 40

3. Jaguar 48

4. Alfa Romeo 52

5. Audi 59

6. BMW 60

7. Mercedes 60

8. Vauxhall 68

9. Volvo 69

10. Mitsubishi 69