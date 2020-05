Kabina nove E klase coupe donosi mnoštvo noviteta

Uprkos najavama kako bi ponuda coupea i kabrioleta u budućnosti trebala biti redukovana iz Mercedesa otkrivaju prvi detalj novog modela.

Kad su u pitanju elegantni coupei i kabrioleti, za Mercedes kompromisa očito nema. Bar kad je u pitanju E klasa, koja prolazi kroz redizajn. Tako će obnovljeni Coupe i Cabrio dobiti i osvježeni interijer predvođen posljednjim izdanjem MBUX infotainment sistema.

"Hey Mercedes" se ugrađuje i ovdje, a uz glasovnu komunikaciju donosi naprednu navigaciju. I ovdje su ispred vozača digitalni pokazivači na ekranu od 12,3 inča, a novost je Interio Assistant koji prati pokrete putnika i prilagođava se. U praksi to znači da ćete Mercedesu narediti glasom da upali grijanje sjedišta, ili ga pitati za rezultat jučerašnje utakmice, a dok prelazite rukom po ekranu, "on" će to vidjeti, prepoznati i reagirati na odgovarajući način.

Kupci modela E53 AMG će biti počašćeni SuperSport modom rada gdje se strelica za brzinu prikazuje na sredini, a tu su i štoperica te G-metar prikazivač sile ubrzanja. Adaptivni tempomat sada sam prilagođava brzinu uslovima na cesti, usporava pred krivinom i raskrsnicom te se zaustavlja na naplatnoj kućici. Active Steering Assist preuzima upravljanje vozilom u gradskoj gužvi, do brzine od 60 km/h, a nadovezuje se sistem nadzora okoline kamerom i automatskog parkiranja.

Premijera nove E klase Coupe i Cabrio zakazana je za 27. maja.

(Index.hr)