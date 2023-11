Kad je vrijeme da zamijenite akumulator?

Većina problema s akumulatorima javlja se u hladnije doba godine, a kako su temperature posljednjih dana sve niže, sada je krajnje vrijeme da posvetite malo pažnje akumulatoru svog automobila.

Iako jednostavan, akumulator je ključan dio automobila bez kojeg nema vožnje, upozorava Jutarnji..

Ako je on previše prazan, automobil neće upaliti, a vjerujemo da su se mnogi od vas s takvim problemom već susreli.

Kako spriječiti ove krajnje neprijatne situacije koje vas mogu koštati dosta vremena i živaca?

Akumulator automobila svoje najveće slabosti pokazuje na nižim temperaturama. To je karakteristika svih baterija, čak i onih velikih u električnim automobilima koje na niskim temperaturama gube veliki dio svog kapaciteta i dio napona.

I akumulatoru se to događa. Ako je on dovoljno dobro funkcionisao tokom leta, to ne znači i da će biti dovoljno dobar za zimu, zbog čega ćete možda morati da ga zamijenite. Ali kako ćete to primijetiti prije nego što dođe do problema koji će za posljedicu imati to da nećete moći da upalite automobil?

Znaci koji pokazuju da će akumulator brzo da se istroši

Prvi simptom zbog kojeg biste morali da posumnjate u zdravlje vašeg akumulatora je njegova starost. Prvi akumulator koji je fabrički ugrađen u automobil nerijetko može izdržati i više od šest godina, ali nakon toga se vijek sljedćeg ugrađenog akumulatora polako smanjuje, prenosi Jutarnji list.

To nije zbog toga što su zamjenski akumulatori lošijeg kvaliteta, iako ima i takvih jeftinih proizvoda, već je kraći vijek akumulatora posljedica starenja samog automobila. S godinama automobil, tehnički gledano, postaje sve manjkaviji, a to za posljedicu ima veću potrošnju struje i veće opterećenje samog akumulatora koji će se zbog toga i brže istrošiti.

Prvi akumulator u automobilu je preporučljivo provjeriti najkasnije nakon pet godina, a kod svakog sljedećeg preporučuje se provjera nakon tri godine. To ćete najlakše obaviti u nekom klasičnom servisu ili u brzom servisu. Mnogi od njih su opremljeni dijagnostičkim uređajima koji mogu vrlo precizno i da izmjere stanje akumulatora.

Ako volite sami da radite na svom automobilu preporučujemo vam da kupite tester akumulatora, uz pomoć kojeg možete sami da obavite provjere.

Ako ne namjeravate da posjetite servis, postoje mnogi znakovi problema s akumulatorom koji vam mogu reći da je vrijeme za zamjenu. Ako, na primjer, vašem autu treba duže vremena za pokretanje motora ili ako prilikom toga pokretač motora „zapinje“ to može biti znak da akumulator ne radi kako treba.

Ukoliko se to događa u toplijem dijelu godine, vrlo je velika vjerovatnoća da automobil, kada dođu niže temperature, uopšte neće htjeti da upali.

Ovaj metod nije sto odsto siguran jer slične simptome automobil može razviti i zbog loših kablova, korozije na kontaktima ili problema sa samim pokretačem motora, ali, to je ipak znak da je vrijeme da odvezete auto na servis, prenosi RTCG.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.