Kad ležeći policajci nisu dovoljni: Francuzi neobičnim metodom usporavaju saobraćaj

Malo francusko selo po imenu Bone, na neobičan način pokušava da se stane na kraj vozačima koji voze prebrzo.

Vlasti u Boneu došle su na ideju da rizične ulice iscrtaju velikim brojem krivih linija, koja čini da liče na tanjir špageta.

Cilj je, naravno, da vozači uspore i da se na taj način kontroliše saobraćaj, ali kritičari tvrde da će ova taktika samo zbuniti vozače.

Kroz ovo selo prolaze tri glavne saobraćajnice - na jednoj od raskrsnica, stanovnici su se žalili, vozači često voze dvostruko brže nego što bi trebalo, a saobraćajni znakovi im baš i ne znače mnogo.

Zbog toga su ove linije iscrtane. Za cijeli proces je izdvojeno 5.000 evra, a dizajnirane su tako da ne klizaju, kako ne bi ugrozile vozače ili bicikliste.

Da linije daju neke rezultate, svedoči to što je jedan vozač rekao za francuski TFI da je, kada je ih je video, bio primoran da uspori kako bi utvrdio koje su prave.

Međutim, tu je i druga strana medalje: drugi vozač je izjavio da, jednom kada se na ove linije naviknete, uopšte ne usporavaju saobraćaj.

Zanima nas i vaše mišljenje: Da li smatrate metod efikasnim, i da li biste ovakve linije voleli da vidite u nekim ulicama koje smatrate rizičnim u svom okruženju?

This is the French village where SQUIGGLY LINES have been painted on roads to stop drivers from speeding but also making them feel sick They appear in Baune, near Angers in the Maine-et-Loire region & its hoped the markings will slow drivers down in a 30kph zone. pic.twitter.com/e7JOBQp72x