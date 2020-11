Kada i kako pravilno promijeniti rashladnu tečnost?

Rashladna tečnost potrebna je za pravilan rad automobila i po ljeti i po zimi. Ona se nalazi u hladnjaku u motoru vozila te joj je glavna namjena odvođenje toplote iz ovog dijela automobila u atmosferu.

Ona se zapravo sastoji od mješavine vode i sredstva koje služi protiv korozije i protiv smrzavanja. Rashladna tečnost stavlja se u vozilo prilikom njegove proizvodnje i u dobrom vozilu ne bi se trebala gubiti. Otprilike svake dvije godine trebalo bi promijeniti tu tečnost i to kod ovlaštenog servisa. Ova tečnost veoma bitna i ljeti i zimi jer da je nema, cijeli sistem motora previše bi se zagrijao i došlo bi do ozbiljnih oštećenja. Ako je sistem ostario, može se dogoditi da ta tečnost jednostavno pomalo nestaje. Iz ovog je razloga veoma bitno redovno provjeravati stanje tečnosti i dosipavati je ukoliko se za tim pokaže potreba.

U zimskim mjesecima još je jedan problem i smrzavanje. Naime, rezervoar rashladne tečnosti napravljen je od plastike i ukoliko smo u zimskim mjesecima nasuli samo rashladnu tečnost bez sredstva protiv smrzavanja, napravili smo kobnu pogrešku. Rezervoar će popucati, a cijeli sistem neće biti hlađen, što, kako već znamo može dovesti do ozbiljnih problema na motoru. To sredstvo koje se obavezno tokom zimskih mjeseci mora staviti u rashladnu tečnost zove se antifriz. Koliko ćete antifriza staviti zavisi od toga koliko se niske temperature očekuju za određeni zimski period pa je za to potrebno proučiti uputstva proizvođača antifriza na pakovanju.

U određenim situacijama rashladna tečnost i antifriz mogu u automobilu biti i do tri godine, ali jedino ako se radi o veoma kvalitetnom antifrizu. Ako ste kupili nešto 'samo da posluži' najbolje ga je zamijeniti ranije. Naime, ako antifriz nije kvalitetan, mogao bi uticati na propuštanje semeringa i dihtunga.

Želite li zamijeniti rashladnu tečnost, a samim tim i antifriz u vozilu i to u vlastitom aranžmanu, prvo što trebate da naprave jest upaliti motor te ga zagrijati. Komande grijanja stavite na najjače kako bi cijeli sistem bio prohodan. Nakon toga ugasite vozilo te provjerite postoje li u hladnjaku i bloku motora čepovi za ispuštanje. Ako ste ih uspješno locirati, otvorite ih i dopustite cijelom sadržaju da iscuri, a naravno, pri tome nešto podmetnite ispod u šta će taj sadržaj izaći. Ako nema čepova, moraćete odvojiti cijev sa donje strane što će omogućiti da tečnost izađe van, ali u ovom slučaju neće izaći sva. Iz tog razloga upalite motor na kojih 15 sekundi kako bi pumpa vode potjerala zaostalu tečnost. Potom cijev vratite na mjesto i dobro je stegnite. Nakon toga nasućete rashladnu tečnost i pomiješati je s antifrizom na kojem piše u kakvom se omjeru stavlja. Danas se najčešće radi o koncentratima i potrebno ih je razrijediti pa je najbolje slušati upute proizvođača.

Treba znati da je sam antifriz veoma agresivan pa može izazvati nagrizanje i ovako oštećenih mjesta u sistemu. Stoga ga svakako razrijedite. Najbolje je to učiniti pomoću destilovane vode. Kapacitet prosječnog vozila kada se radi o rashladnoj tečnosti je od pet do sedam litara. Kada ste tečnost napunili do vrha, nemojte misliti da je sve gotovo. Potrebno je upaliti motor jer će tada sistem proraditi i tečnost povući u sve cijevi. Tada ga ugasite i dospite ponovo do vrha, odnosno do oznake za tečnost. Potom opet upalite motor da se ugrije na radnu temperaturu te pričekajte da se upali ventilator za hlađenje. I to je to, uspješno se promijeniti rashladnu tečnost.

(Silux.hr)