Kada je pravo vrijeme da prodate svoj auto?

Kada se odlučite na prodaju svog automobila, željeli biste da dobijete za njega najbolju moguću cijenu.

To znači da bi prodaju trebalo da uskladite sa pojačanom potražnjom ove robe kod kupaca. Izlazak na tržište u pravom trenutku može biti od presudnog značaja za ishod prodaje.

Najgore vreme za prodaju automobila Iako postoje periodi godine koji su zahvalniji za prodaju vozila od drugih, takođe postoje i oni koje bi u potpunosti trebalo izbjegavati.

Kraj finansijske godine, vrieme je kada auto kuće i dileri polovnih automobila kreću u kampanje rasprodaja kako bi, što je moguće više, smanjili lager polovnih vozila. Ovo bi za posljedicu moglo da ima to, da predmet vaše prodaje dobije jaču konkurenciju na tržištu i da prodaja time bude otežana, osim u slučaju da želite da vaše vozilo zamijenite za neko koje se prodaje na popustu.

Sezona praznika spada u period godine, u kojem bi prodaju automobila ponajviše trebalo odgoditi, te je preporuka da se ne postavlja oglas za prodaju tokom decembra i januara. Potencijalni kupci robe koju biste ponudili na prodaju u ovo doba godine imaju drugačuje prioritete. Oni prednost pri trošenju novca daju poklonima, putovanjima i zabavi, umjesto krupnijim investicijama, kakva je nabavka automobila. Možda možete da se nadate da ćete naići na nekog neobičnog kupca koji voljenoj osobi poklanja automobil za Novu godinu, ali šanse za tako nešto su ipak minimalne.

Uopšte, zimski period u koji spada i pomenuta sezona praznika, generalno je za izbjegavanje jer usljed kraćeg dana, hladnoće i pasivnijeg životnog ritma, kupci ovakve investicije odlažu za neko drugo vrijeme.

Najbolje vreme za prodaju automobila Fenomen "buđenja iz zimskog sna", odnosno period pojačane aktivnosti kod ljudi, koji korespondira sa dolaskom proljeća, ujedno je i najbolji za prodaju automobila, a zatim jesen. Ipak, za uspješnu prodaju trebalo bi voditi računa i o drugim parametrima koji su od značaja, savjetuje Autoguru.

Naime, ako prodajete noviji automobil, potrudite se da ga oglasite dok je u rasponu od 50.000 – 70.000 pređenih kilometara, odnosno dok je između 3 i 5 godina starosti. Budući da tokom prvih pet godina upotrebe automobili u prosjeku gube između 15-25 odsto od svoje vrijednosti godišnje, računica govori da nije finansijski racionalno prodavati automobil starosti do 3 godine.

Ukoliko na prodaju nudite nešto starije vozilo od 5 godina, potrudite se da to učinite prije nego što na satu prevali brojku od 100.000 kilometara. Kada se pređe ova granična brojka, vrijednost automobila kreće drastično da opada i to prvenstveno iz razloga što nakon pređenih 100.000 kilometara, kod većine automobila započinje sezona skupljih investicija u redovno održavanje, nego što je to do tada bio slučaj.

Kako biste postigli što bržu prodaju u situaciji kada ste uvažili prethodno iznesene sugestije, imajte na umu i sljedeće savete:

- redovno servisirajte vozilo, i redovno rješavajte sve urgentne probleme koji se pojave - vozilo koje vizuelno privlači pažnju, bolje se i prodaje - šansa da se postigne bolja cijena postoji kod prodaje vozila fizičkim licima, nego kad se prodaje placevima i dilerima - što više slika u oglasu za prodaju, to bolje

Ako prodaja u proljeće ne uspije, tu je jesen kao druga najbolja po redu sezona za prodaju...

(Telegraf.rs)