Kada je vrijeme za zamjenu amortizera?

O zamjeni amotizera prosječan vozač gotovo nikada ne razmišlja, a to može da bude veoma opasno, pišu "Polovniautomobili".

Zašto ne razmišlja o njima? Zato što dugo "traju" – npr. 60.000 do 80.000 km, što može da bude i više od 6-7 godina.

Međutim, praksa pokazuje da se isti amortizeri koriste znatno više od 100.000 km, odnosno mijenjaju se tek kada situacija postane kritična ili dođe do nekog "očiglednog" kvara. Zašto je to opasno?

Zato što se stanje amortizera pogoršava vrlo postepeno, tokom dugog vremenskog perioda, odnosno nakon mnogo pređenih kilometara.

Tako se vozač iz dana u dan navikava na to da su amortizeri sve lošiji i lošiji i jednostavno ne obraća pažnju na promjene u ponašanju vozila, već prilagođava svoju vožnju stanju amortizera.

Naglašavamo da su ispravni (dovoljno efikasni) amortizeri izuzetno važni kada je bezbjednost u pitanju – i to na više načina. Ovo nisu "prazne priče" proizvođača koji žele da kupite nove amortizere, već činjenica koju možete i sami da provjerite.

Udobnost je na drugom mjestu – bezbjednost je na prvom. Amortizeri imaju neopisivo značajnu ulogu po pitanju bezbjednosti.

Grubo (laički) rečeno, amortizer "smiruje" oprugu, odnosno njene oscilacije i time omogućava bolje prijanjanje gume uz podlogu.

Loš amortizer može bukvalno da dovede do odskakivanja točka, odnosno potpunog gubitka kontakta sa podlogom prilikom vožnje po veoma lošem putu, nalijetanja na rupu ili više rupa, što može da bude veoma opasno u krivinama ili prilikom kočenja, naročito pri višim brzinama.

Mnogo je i drugih načina na koje loši amortizeri utiču na bezbjednost, od pretjeranog naginjanja u krivinama, do produženog puta kočenja koliko god kočnice bile dobre.

Naročito je opasno kada treba izbeći neočekivanu prepreku na putu (veći kamen, izleti životinja...) pri čemu smo prinuđeni da oštro skrenemo prvo u jednu stranu, pa zatim u drugu da bismo izbjegli vozila iz drugog smjera, a pritom se neretko namjerno ili refleksno koči...

Tada više ne pomaže činjenica da se vozač navikao na drugačije ponašanje vozila u odnosu na vrijeme kada su amortizeri bili ispravni, pošto se auto sa neispravnim amortizerima u ovakvim situacijama ponaša vrlo nepredvidivo.

Loši amortizeri takođe smanjuju efikasnost ESP-a i ABS-a. Kako da znam da je vrijeme da se amortizeri mijenjaju?

Pošto amortizer vremenom postepeno gubi na efikasnosti, nije lako odrediti tačno vrijeme kad ih treba mijenjati. Simptomi mogu da budu manje ili više izraženi, pa je na vlasniku automobila da odluči kada će to da uradi.

Neki će biti spremni za zamjenu na 50.000 km, dok će drugi da rade relativno dobro i preko 100.000 km. Sve zavisi od kvaliteta puta, načina vožnje, opterećenja vozila, kvaliteta i vrste amortizera, itd.

Navešćemo neke od simptoma da su amortizeri spremni za zamjenu, ali uz važnu napomenu.

Veliki problem je u tome što amortizeri tokom dugog vremenskog perioda blago i postepeno gube efikasnost, bez izraženih znakova da nešto nije uredu, pri čemu se vozač vremenom navikava na sve negativne efekte koje donosi pad efikasnosti amortizera:

lošija udobnost

duži zaustavni put prilikom kočenja

izraženije naginjanje prilikom skretanja

slabija upravljivost

osjećaj da se auto ponaša nepredvidivo prilikom uzastopnog oštrijeg skretanja

ljuljanje i poskakivanje prilikom prelaska preko većih neravnina kao što su npr. ležeći policajci

izraženije poniranje prednjeg dijela prilikom kočenja, naročito oštrijeg kočenja

izraženije podizanje prednjeg dijela prilikom kretanja i naročito oštrijeg ubrzavanja

nestabilnost vozila pod udarima bočnog vjetra

Uprkos tome što se vozač navikne na ovakvo ponašanje automobila i prilagodi vožnju u smislu da vozi sporije kroz krivine, bude pažljiviji pri skretanju i ranije i nježnije koči, ostaje činjenica da u kritičnim situacijama kada mora oštro da koči ili smota volan ili oboje istovremeno – da tada postoji drastično veći rizik da će doći do gubitka kontrole. Mogu li sam da testiram kakvo je stanje amortizera?

Naravno. Pritisnite ili "zaljuljajte" jedan npr. prednji lijevi kraj automobila i naglo pustite. Automobil ne sme da nastavi da se ljulja, već mora da se vrati u prvobitan položaj.

Ukoliko se ljuljanje nastavi, to je siguran znak da je amortizer odavno zreo za zamjenu.

Međutim, ovaj metod ne pruža ni približno preciznu procjenu stanja amortizera. Govori nam samo da li su amortizeri uopšte funkcionalni, naročito kod iole novijih automobila koji imaju savremenije amortizere.

Stoga je mnogo efikasnije da ih provjerite u vožnji, ALI naglašavamo:

pri malim brzinama

na bezbjednoj površini bez saobraćaja

bez drugih učesnika u saobraćaju u blizini

uz maksimalnu pažnju

Naglašavamo da se i ova provera amortizera svodi na vaše subjektivno viđenje toga kako se auto ponaša u različitim situacijama.

Idealno bi bilo da možete odmah direktno da obavite poređenje sa istim takvim potpuno novim automobilom, ali pošto je to nemoguće oslanjamo se na ono što je moguće.

Uglavnom, uradite sljedeće testove:

oštro kočenje (provjeravate poniranje prednjeg kraja i izdizanje zadnjeg)

oštro ubrzavanje (proveravate podizanje prednjeg kraja)

oštro skretanje

uzastopno oštro skretanje

prelazak preko neravnina – ležeći policajac, manje rupe, izrazito neravan asfalt ili druga površina itd.

Zatim obavite normalnu svakodnevnu vožnju, poželjno sa krivinama u kojima ćete se posebno fokusirati na to koliko se auto naginje.

Obratite pažnju i na to da li se auto na pravcu po lošem asfaltu ponaša kao čamac na blagim talasima, naročito kada pređete preko neke izraženije "anomalije" na putu.

Samostalna provjera u mjestu

Ukoliko ste u mogućnosti i imate dovoljno iskustva, provjerite da li curi ulje iz amortizera.

Nepravilno trošenje guma takođe može da bude znak da su amortizeri neispravni. U svakom slučaju, ovaj simptom definitivno traži posjetu servisu (ili vulkanizeru).

Kompjuterska provjera amortizera u servisu

Amortizere možete da provjerite u nekom servisu koji ima specijalnu mašinu za njihovu proveru. Kako ta mašina konkretno funkcioniše?

Ukratko – vozilo staje točkom na vibracionu ploču, koja meri težinu, odnosno pritisak tog točka na podlogu u mirovanju. Zatim ploča počinje da vibrira, simulirajući čitav niz uslova na putu.

Vibraciona ploča može tokom testiranja da vibrira frekvencijom do npr. 25 Hz – to znači da može da se pomjeri gore-dole do 25 puta u jednoj sekundi. Takođe je određena i amplituda – koliko duboko će ploča da "propadne" ili visoko da "skoči" prilikom vibriranja.

Prilikom testiranja mijenjaju se i frekvencija i amplituda vibracija. Za vrijeme dok vibraciona ploča "trese" točak, konstantno se mjeri sila kojom točak pritiska ploču, a najniža vrijednost se čuva za poređenje sa silom kojom je točak pritiskao ploču pre početka mjerenja.

Takođe, na osnovu odnosa sile ("težine" točka) kojom je točak djelovao na vibracionu ploču u stanju mirovanja i sile kojom je djelovao tokom vibriranja ploče, dobija se grafikon i na osnovu njega mogu da se donesu određeni zaključci.

Konačan rezultat dobija se u procentima. Međutim, što se tiče tumačenja rezultata mjerenja, situacija nije baš jednostavna. Problem je u tome što nisu sve mašine za testiranje amortizera iste, a ima i drugih faktora.

U Auto Centru Anđelković su nam rekli da njihova mašina automatski nakon testiranja daje procjenu u kakvom su stanju amortizeri. Konkretno, ukoliko je rezultat iznad 68%, amortizeri su u zelenoj zoni, što znači da su ispravni i u dobrom stanju. Ako su ispod 68%, ušli su u žutu zonu, kada se već savjetuje zamena. Tu je i crvena zona – ako je kompjuter ubacio rezultate "u crveno", definitivno je vrijeme za nove amortizere.

U ovom servisu naglašavaju da je veoma važno da se provjeri da li su svi ostali elementi oslanjanja ispravni prije nego što se radi kompjuterska provjera amortizera. U suprotnom, rezultati mjerenja neće biti vjerodostojni.

Takođe, obavezno se prije ispitivanja amortizera mjeri pritisak u gumama – prenizak ili previsok pritisak u gumama takođe može da dovede do rezultata koji ne predstavljaju pravo stanje amortizera.

Zaključak

Dakle, ispravni i kvalitetni amortizeri nisu važni samo za udobnost ili sportski doživljaj u krivinama.

Naprotiv, oni imaju neopisivo značajnu ulogu kada je bezbjednost u pitanju.

Mnogi vozači ih rijetko kada zamijene na vrijeme. Obično do zamjene dođe kada situacija postane zaista kritična, iako vožnja sa lošim amortizerima može da bude veoma opasna.

(Polovni automobili)