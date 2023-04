Kada stiže Porsche hiperautomobil

Kako pišu američki mediji, Porsche sarađuje sa partnerom na razvoju novih baterijskih ćelija koje će se naći u njegovom sljedećem hiperautomobilu, piše Autoblog.

Tehnologija je međutim još godinama daleko od toga da bude spremna, kaže Michael Stajner, šef za istraživanje i razvoj u Porscheu.

"Mi smo usred razvoja naše sopstvene ćelije (baterije sledeće generacije)", rekao je Stajner nedavno za Motor Trend.

"Sa našom filijalom, Cellforce Group, imamo uzorke (takvih baterija). Dakle, to nije samo istraživačka stvar, to je stvarno", kazao je on.

Stajner je rekao da očekuje da će znati za šta će ove ćelije biti sposobne u kontekstu serijskog vozila u naredne dvije godine. Porsche će tada morati dalje da razvija tehnologiju kako bi bila spremna da uđe u njhove modele najviših performansi.

Iako je Porsche ranije najavljivao da će biti spreman za nasljednika 918 Spydera 2025. godine, Stajner je rekao da kompanija još nije počela da razvija takav automobil. To znači da će biti potrebno još dvije do tri godine, pored vremena razvoja baterije, da se automobil pripremi za punu proizvodnju.

Iako je jasno da će hiperautomobil imati baterije, Stajner nije pojasnio da li će biti potpuno električni, ili će dodati SUS motor da bi postao hibrid, prenosi b92.

U decembru, generalni direktor Porschea Oliver Blume je potvrdio da ovaj proizvođač automobila ima nameru da napravi naslednika 918 Spyder, pri čemu je rakao da će model pokazati "najsavremeniju" tehnologiju. Tada je rekao da automobil neće biti spreman do 2025. godine, a sada se čini da će to biti još nekoliko godina kasnije.