Kako će da izgleda novi Renault Captur

Renault Captur će pratiti manji model Clio pa će takođe biti redizajniran, jer brend želi da uveća svoj udio na tržištu kompaktnih SUV automobila.

"Ne zaboravljamo Captur. Ulažemo dosta vremena i novca u B-segment", rekao je Bruno Vanel iz kompanije Renault za Autocar.

The reinvented Renault Captur is set to gain a bold Scenic-inspired look for 2024, with a focus on affordability https://t.co/E4nBsp6taD pic.twitter.com/N70S0wq4Xr