Kako da pobijedite strah od vožnje?

Ako imate vozačku dozvolu, ali ste početnik ili ste ranije doživjeli nezgodu te se sada plašite da vozite automobil, to ne treba da vam bude veliki problem, jer svakako niste jedina osoba koja se suočava s tim.

U nastavku pročitajte i ,ako želite, usvojite nekoliko savjeta koji će vam pomoći da prevaziđete strah od vožnje.

Šta ako imate početnički strah?

Za početak, savjetuje se da uzmete dodatne časove vožnje. Ovo će vam pomoći, jer, ako se i nakon položenog vozačkog ispita ne osjećate dovoljno sigurno za vozačke izazove koji vas očekuju, najbolje je da uzmete dodatne časove vožnje kako biste utvrdili gradivo. Drugim riječima, iskoristite dodatne časove kako biste uvježbali vožnju u svim situacijama koje kod vas izazivaju nelagodnost, kao što je npr. vožnja u kružnom toku, skretanje na prometnim raskrsnicama, bočno parkiranje i sl.

Evo nekoliko bitnih savjeta

Neka vam neko blizak pravi društvo - Ukoliko i nakon dodatnih časova vožnje osjećate nervozu na pomisao da sjednete za volan, možda je samo riječ o strahu od osamostaljivanja. U tom slučaju, vjerovatno vam je potreban period tranzicije tokom kojeg će vam neko praviti društvo tokom vožnje.

U skladu s tim, zamolite nekog člana porodice ili prijatelja da se vozi s vama, a najbolje bi bilo da je osoba koju ste izabrali za suvozača iskusan vozač koji svojim savjetima može da vas umiri u trenucima nervoze, te da vam olakša i skrati tranzicioni period. No, ako ipak niste u mogućnosti da pronađete iskusnog vozača za saputnika, pobrinite se da osoba koja će biti uz vas prilikom vožnje bude neko čije društvo vam prija i ima smirujući uticaj na vas.

Vozite po danu - S obzirom na to da je vožnja noću zahtjevnija od vožnje danju, pa čak i ako nemate strah od vožnje, a ukoliko ste početnik za volanom, preporučuje se da počnete sa dnevnom vožnjom. Naravno, kako vrijeme odmiče, nakon što savladate vožnju danju i oslobodite se straha od samostalnog upravljanja automobilom, tada ćete moći da usavršite svoje vozačke sposobnosti i prilikom vožnje noću.

Obezbijedite sebi komfor - Izuzetno je važno da se osjećate komforno tokom vožnje, jer će vam se u suprotnom javiti dodatna nervoza koja će vam onemogućiti racionalno donošenje odluka, a koja će tako ugroziti vašu bezbjednost, ali i bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju. Ovo se, prije svega, odnosi na obuću koja treba da bude udobna, a s obzirom na to da stopalima pritiskate pedale. Kada je u pitanju odjeća, pobrinite se da izbor padne na nešto što je prijatno za tijelo i što vas ne steže. Stvaranje komfornih uslova za vožnju ne podrazumijeva samo adekvatan odabir obuće i odjeće, već i održavanje kabine automobila. Naime, ako prostor u kojem se nalazite dok vozite nije sređen, nećete se osjećati prijatno u njemu, što će takođe prouzrokovati dodatnu nervozu. Zato, prije nego što sjednete za volan, očistite unutrašnjost svog automobila i uklonite sve zaostale predmete i otpatke s poda i sjedišta.

Slušajte relaksirajuću muziku - Muzika može imati smirujući efekat na vas, te slobodno pustite one pjesme koje doprinose vašem unutrašnjem miru. Ipak, iako vas određena vrsta muzike smiruje, to ne znači da treba da je pojačate do maksimuma, jer tada nećete moći da čujete šta se dešava u automobili i van njega.

Šta ako je strah prouzrokovan traumatičnim iskustvom?

Najbolje bi bilo, prema navodima stručnjaka, da se što prije vratite za volan. Naime, veliki broj vozača, nakon što doživi neprijatnost, kao što je saobraćajna nezgoda, izbjegava ponovo da sjedne za volan. Ovo je, smatraju stručnjaci, greška, jer što više vremena provedete van automobila, sve teže će vam biti da ponovo sjednete za volan. Zato se savjetuje da se, ako ste doživjeli neprijatno iskustvo, što prije vratite za volan, bilo samostalno, bilo uz nečiju podršku.

Osim toga, potražite i stručnu pomoć, jer je sasvim normalno da osjećate strah od vožnje nakon traumatičnog iskustva. Zato, ako osjetite da niste sposobni da se odmah vratite na mjesto vozača, potražite stručnu pomoć, odnosno obratite se psihologu. Nemojte se stidjeti da potražite pomoć kompetentne osobe, jer će vam njeni stručni savjeti dati vjetar u leđa da se što prije vratite u auto.

Zatražite pomoć prijatelja - Iako smo već spomenuli da je ovo dobar savjet u slučaju prevazilaženja početničkog straha od vožnje, isto tako je odličan način da prevaziđete strah prouzrokovan traumatičnim iskustvom. On se lakše prebrodi u društvu, pa tako možete zamoliti nekog od bliskih ljudi, bilo da je u pitanju član porodice ili prijatelj, da vam pravi društvo prilikom vožnje, a koji vas može umiriti ukoliko u vožnji osjetite strah ili tjeskobu.

