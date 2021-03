Kako izgleda novi Peugeot 308

Na "špijunskim" fotografijama se jasno vidi prednji dio nove 308-ice

Aktuelna 308-ica, koja je 2014. proglašena za Evropski auto godine, bliži se kraju svog životnog vijeka, a nasljednik se očekuje sa nestrpljenjem.

Do sada su Internetom kružile samo fotografije "kamufliranih" test vozila, međutim sada je po prvi put uslikan jedan primjerak Peugeota 308 bez maskirne folije.

Na fotografijama se vidi gotovo potpuno otkriveno vozilo - nepoznanica je ostao samo zadnji dio automobila.

Novi Peugeot 308 očekivano je preuzeo dizajnerski jezik najnovije generacije modela ovog proizvođača, uključujući masku hladnjaka i karakteristična dnevna LED svetla ("lavlje očnjake").

Osim toga, po prvi put na jednom Peugeot automobilu možemo videti novi amblem brenda - stilizovanu lavlju glavu na štitu, dok se oznaka "308" sada nalazi i na haubi.

Premijera novog Peugeota 308 očekuje se uskoro, a osim benzinskih i dizel motora, proizvođač će vjerovatno ponuditi i hibridne, kao i plug-in hibridne verzije.

Najsnažnija među njima trebalo bi da ima pogonski sistem sa oko 300 KS.

As promised, the new #Peugeot 308 will be the first to wear the brand's new logo as part of a dramatic design overhaul https://t.co/nBvfG6JzMO pic.twitter.com/pOhpxUuxJZ