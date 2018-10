Kako pravilno promijeniti akumulator na autu

Akumulator je naprava koja se koristi u automobilima, a služi kao spremnik energije. U njemu se električna energija pretvara u hemijsku.

Koriste se za pokretanje motora s unutrašnjim sagorijevanjem iako imaju relativno malen kapacitet.

Međutim, uprkos ovom nedostatku, mnogo se koriste jer su za sada jedini poznati i lako prenosivi spremnici s električnom energijom

Danas se akumulatori po različitim cijenama mogu nabaviti u svakoj trgovini autodijelovima. Obično što je skuplji, to je i kvalitetniji, mada ne mora biti pravilo.

Takođe, budući se radi o dijelu na vozilu do kojeg se lako dolazi, odnosno lako je dostupan, svaki vozač koji ima iole spretne ruke može ga promijeniti sam, u svojoj garaži ili dvorištu.

Prije izmjene trebate znati da u svakom akumulatoru ima opasne tečnosti, i zato se trebate zaštiti. Najbolje je uzeti zaštitne rukavice i naočale kako biste se zaštitili. Takođe, prije promjene trebate ugasiti vozilo i izvaditi ključ iz brave za paljenje. Uz ovo trebate se i opskrbiti potrebnim alatom.

Evo kako promijeniti akumulator u pet koraka:

1. korak - prvo treba odvrnuti držač akumulatora, a potom koristiti ključ kojim se otpusti spoj negativnog pola akumulatora i nakon toga nužno je odvojiti sponu. Kada ste ovo obavili za negativni pol sve treba ponoviti i za pozitivni. Bitno je da ključem nikako ne dodirujete oba pola u isto vrijeme.

2. korak - potom slijedi podizanje akumulatora. Lagano ga podignite i izdignite iz kućišta u kojem stoji i odložite na sigurno mjesto. Dobro je promiješati pola litre vode i jednu kašiku sode te u tu mješavinu staviti četkicu za zube i njome očistiti eventualna mjesta na kojima se pojavila korozija. Nakon što ste to učinili, sve dijelove postolja trebate posušiti suvom krpom.

3. korak - novi akumulator kojeg ste već prije pripremili stavite u kućište. Pazite da dobro okrenete polove, da negativni i pozitivni budu okrenuti u pravom smjeru, a nakon toga učvrstite držače.

4. korak - polove akumulatora dobro je premazati vazelinom kako bi se usporilo i spriječilo djelovanje korozije. Nakon što ste to učinili, negativnu sponu stavite na negativan pol, a pozitivnu na pozitivni.

5. korak - zatvorite haubu. Upalite motor i provjerite radi li sve kako treba, odnosno pali li se motor bez problema. I to je to! Ako pali bez problema znači da ste odlično obavili posao i mi vam čestitamo!

Uz ovo treba znati da akumulator nikada ne smije ostati bez elektrolita jer bez njih jednostavno ne može raditi. Iz tog razloga potrebno je s vremena na vrijeme provjeriti njihov nivo. Naime, normalnim radom akumulator ih gubi. Kada ih provjeravamo, tečnost u akumulatoru mora prekrivati njegove ploče za otprilike 10 milimetara.

Ako primijetimo da je ima manje, treba dodati destilovanu vodu. Kiselinu ne treba dodavati jer se ona ne gubi. Postoje akumulatori koji su deklarisani da im ne treba provjera, međutim s vremena na vrijeme dobro je i njih provjeriti, za svaki slučaj.

Često se umjesto kupovine novog vadi stari akumulator i puni. Za to nam treba ispravljač. Punjenje ne bi trebalo biti veće od od 1/10 kapaciteta u Ah jer ako je veći, neće se dobiti pun kapacitet akumulatora. Punjenje se vrši preko ispravljača i tokom punjenja treba regulisati njegov napon.

Rok akumulatora zavisi o održavanju, ali i o tome kakav je. Kod olovnih je rok ograničen na tri do četiri godine, a kod akubaterija i manje, do dvije godine. Ako nisu predviđeni za punjenje, ne treba se silom to činiti jer prilikom punjenja mogu eksplodirati.

(silux.hr)