Kako se Tesla "snalazi" na poplavljenim cestama

Korisnici Tesle stvorili su novi trend koji se čini nerazumnim. Nedavno nevrijeme je jednostavno poplavilo neke lokalne ceste. Većina učesnika u saobraćaju je odustala od vožnje.

Bilo je i onih koji su rizikovali i morali napustiti svoje automobile. U međuvremenu su se vlasnici električnih modela odlučili zabaviti.

Na mrežu je postavljeno nekoliko snimaka s različitih cesta poplavljenih vodom. Korisnike Tesle nije bilo briga što je nivo vode dostigao masku.

Niti jedan od njih nije zapeo i poplavio automobil, što objašnjava da su električni sistemi čvrsto zatvoreni i da je unutrašnjost dobro zaštićena. U svakom slučaju, ne preporučujemo vam da ih imitirate, jer voda može nanijeti veliku i skupu štetu.

You’ve probably watched this clip from China already but many of you may not know driver & passengers were saved thanks to the wading capability of Model 3, which was coming out of a completely flooded tunnel where there were still some vehicles trapped inside. pic.twitter.com/1xMMIjJ21q