Kako zaštititi automobil od ogrebotina?

Dok je automobil u garaži, na sigurnom, nema razloga za zabrinutost, ali čim izađemo na cestu i uključimo se u saobraćaj opasnosti od ogrebotina vrebaju na sve strane: kamenčići koji lete s površine ceste, odbačeni točkovima drugih automobila, grančice drveća pored kojeg prolazimo pa se "očešu" o naš automobil itd.

Tu su i nesavjesni vozači koji se prilikom parkiranja branikom naslone na naš automobil ili pak oni koji toliko široko otvaraju vrata auta da moraju udariti u automobil pored sebe, a ne zaboravimo i zlonamjerne prolaznike koji iz obijesti grebu automobile oštrim predmetima.

Nažalost, ne možemo uticati na sve te faktore i spriječiti baš svaku ogrebotinu, ali možemo pomoću nekoliko preventivnih mjera sitna oštećenja našeg limenog ljubimca svesti na minimum. Bitno je na dobar način redovno održavati automobil da bi se ogrebotine (ako se dogode) manje vidjele i bile površinske.

Dobro perite svoj automobil

Redovito i temeljno pranje "pola je zdravlja". Jedanput semmično valjalo bi "okupati" svog limenog ljubimca, za što je potrebno odvojiti oko sat vremena. Ako ne stignete jednom semično, onda u dvije sedmice obavite jedno pranje. Važno je koristiti odgovarajuća i kvalitetna sredstva za pranje: ona bi trebala biti s balansiranim pH faktorom, bez deterdženta, jer tako ne ispiru sloj voska koji je zaštitno sredstvo na laku automobila. Takođe valja koristiti krpe načinjene iz pamuka ili mikrofibre.

Ako sredstvo za pranje sadrži regenerator to će pomoći da lim dobije sjaj. Pritom je bitno da je regenerator blag i prema drugim komponentama automobila (plastika i guma).

Obvezno sušenje

Mnogi vozači operu automobil i nastave vožnju, misleći kako su se riješili muke, a to je zabluda. To je vrlo česta pojava kod korisnika samoposlužnih autopraonica. Nakon pranja uvijek bi trebalo prebrisati auto krpom, da bi se uklonio višak vode. Ako to ne napravimo, na limu ostaju mrlje zbog minerala u vodi te se tako oštećuje zaštitni sloj voska na limu. To utječe na lakše stvaranje ogrebotina i gubitak sjaja. Ovdje je takođe bitno korištenje odgovarajućih krpa, a za uklanjanje vode ne koriste se krpe od mikrofibre ili poliestera, kakve se koriste za sušenje. Višak vode s automobila uklanja se posebnim krpama od prirodne ili umjetne kože.

Glina i vosak

U proljetnom i ljetnom periodu počinje najezda kukaca koji se kao sačma razljepljuju po prednjem braniku i haubi, a sunce i visoke temperature takve mrlje još i "zapeku". To takođe može uticati na stvaranje ogrebotina i gubitak sjaja na limu i plastici.

Takve tvrdokorne mrlje pokušajte ukloniti posebnom glinom za automobilski lim, koja uklanja ekstremnu prljavštinu bez stvaranja ogrebotina. Takva glina namijenjena je samo skidanju prljavštine, ne i zaštiti od ogrebotina. Nakon tretmana glinom valjalo bi nanijeti dodatnu zaštitu od ogrebotina - vosak. Barem jednom godišnje razmislite i o poliranju vozila.

Pazite gdje vozite

Prvi korak prevencije od ogrebotina su pažljiva vožnja i parkiranje. Naprimjer, ako vozite iza kamiona držite razmak, jer tada u pravilu ispred vas kovitla oblak prašine i kamenčića, prvenstveno iza kipera koji voze rasuti teret.

Postoji još mnoštvo sličnih situacija koje treba predvidjeti da biste se spasili od štete. Takođe, kada parkirate vozilo, treba imati šesto čulo i sagledati situaciju oko sebe. Pored gradilišta i mjesta većih okupljanja veće su i šanse za ogrebotine te takođe ako vozite po makadamu ili kroza žbunje.

(autostart.24sata.hr)