Kia osvojila pet nagrada na iF Design Awards za 2024.

​Kia je na podjeli nagrada iF Design Awards 2024 ostvarila izuzetan uspjeh, nakon što je stručni žiri renomiranog dizajnerskog foruma prepoznao pet elemenata iz različitih programa Kia brenda.

Novi Kia EV9, višestruko nagrađivani SUV, svom je odličnom rezultatu dodao i ekskluzivno zlatno priznanje. Dodatno priznanje koje je dobilo samo 75 najboljih dizajna iz cijelog svijeta dokazuje neprestan uticaj Kijine dizajnerske filozofije "Opposites United".

"Opposites United" spretno kombinuje napetost između različitih vrijednosti prirode i savremenosti stvarajući harmonijsku cjelinu. Ovaj koncept Kijinim dizajnerima pruža okvir za združivanje jedinstvene kombinacije elegantnih, izvajanih oblika i samouvjerenu, odlučnu geometriju, što vodi u nastanak iznenađujuće modernog, ali ujedno i graciozno skrojenog završnog proizvoda.

"EV9 predstavlja našu neprestanu posvećenost novim dostignućima na području dizajna, povezanosti i upotrebljivosti kao i našu odgovornost prema životnoj sredini," naglasio je Karim Habib, izvršni podpredsjednik i vođa Kijinog globalnog dizajna. "Dobijanje ove nagrade je priznanje za posvećenost i posvećen rad brojnih članova naše ekipe dizajnera i inženjera te jasno naglašava naš trud da sa uvjerljivim i promišljenim dizajnom utičemo na automobilsku industriju i tržište."

Eksterijer modela EV9 svojim uspravnim stavom, jasnim linijama i ravnim površinama isijava samopouzdanje, jasnoću i mirnoću. Karakteristično "digitalno tigrovo lice" pokazuje vizionarski i futuristički izgled kog naglašavaju maska sa digitalnim uzorkom svjetala i vertikalni farovi.

Unutrašnjost, koju karakteriše ravnan pod i dugo međuosovinsko rastojanje, koristi prednosti platforme E-GMP za pružanje odlične prostranosti, dok su elementi poput sjedišta i centralna konzola dizajnirani sa prefinjenošću, što dodatno naglašava osjećaj prostranosti.

Pored toga unutrašnjost EV9 je koncipirana u skladu sa Kijinom "trostepenom strategijom održivog dizajna". Strategija, koja utjelovljava posvećenost brenda održivosti, želi da pruži postepeno smanjenje upotrebe kože životinjskog porijekla, uvođenje Kijinih 10 obaveznih elemenata održivosti i podrška istraživanjima na području razvoja prirodnih materijala.

Nagradu za model EV9 su članovi žirija iF obrazložili: "Kia EV9 širi estetske granice velikih SUV-ova i ujedno unaprijeđuje njihove funkcionalne mogućnosti. Zbog njegovog savremenog dizajnerskog jezika drugi veliki SUV-ovi izgledaju staromodno, dok sjedišta u drugom redu koja se okreću i brojna manja funkcionalna rješenja brinu o tome da život u vozilu bude zabavniji! Ko kaže da održivi dizajn ne može biti uzbudljiv?"

Informaciono-zabavni sistem "Ki" može se pohvaliti grafičkim stilom koji je u skladu sa vrijednostima "Opposites United" i dopunjuje koncept vozila, jer koristi očima prihvatljivije i prepoznatljive boje čime zaokružuje jedinstveno i savremeno iskustvo brenda Kia. Pobjednik u kategoriji interfejsa proizvoda Ki temelji se na ključnom vizuelnom izgledu kose crte koja predstavlja rastuće težnje, a korišćena je kod svih elemenata infotainmenta, od ikona, slova do same instrument table.

Dijagonalni rub daje prepoznatljiv i skladan izgled, dok ujedno zadržava jasnoću i prepoznatljivost. Konfiguracija korisničkog interfejsa koja je optimizovana za displej osmišljena je tako da nove funkcije, kao što je punjenje električnih vozila, postanu intuitivnije i čitljivije. To korisnicima omogućava lakše prepoznavanje prelazaka među signalima i bolje razumijevanje informacija o punjenju i pražnjenju baterije.

Pored uspjeha modela EV9, Kia je počastvovana da su članovi žirija iF prepoznali i još nekoliko njenih projekata, uključujući i brending za Kijinih "80 godina kretanja", dizajn sajamskog štanda "Windows of Inspiration" i interaktivno medijsko iskustvo "Kia EV Unplugged Ground". Svi dobitnici nagrade iF Design Award dokazuju ključnu ulogu koju ima snažan dizajn brenda Kia, prenosi "AutoBlog".

