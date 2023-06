Kia planira proširenje svoje palete električnih vozila

Kia namjerava da proširi svoju paletu električnih vozila u narednim godinama (uključujući novi električni gradski automobil i kompaktni krosover), kao dio šireg povećanja asortimana svojih EV modela.

Tačnije, "Autocar" navodi da će korejska firma lansirati 15 novih električnih modela širom svijeta do kraja 2027. godine, što uključuje veliki fokus na evropsko tržište, sa ciljem povećanja prodaje EV modela za skoro trećinu u narednih sedam godina.

Aktuelna ponuda uključuje Kia EV6 krosover i vodeći EV9, ali će se na kraju proširiti na kompletan asortiman vozila, sa nagovještajima da će se protezati od EV1 do EV9.

Šef marketinga kompanije "Kia Europe", Dejvid Hilbert potvrdio je da će brend "imati pokrivenost u svim glavnim segmentima".

Kia je nedavno otkrila koncept EV5 (na slici), SUV C segmenta koji se nalazi između modela Niro EV i EV6. Iako će u početku biti lansiran u Kini, model će se prodavati u Evropi u narednim godinama. Ali ključni fokus za Evropu biće modeli manji od toga - posebno kompaktni krosover koji bi bio rival Jeepu Avengeru i Peugeotu e-2008, a mogao bi da nosi ime EV3.

Hilbert je primjetio da je tržište SUV-ova B-segmenta sada "najveći segment u Evropi”, što ga čini vitalnim za brend. "Hyundai Motor Group", u čijem je vlasništvu "Kia", radi na platformi nasledniku napredne E-GMP arhitekture na kojoj se nalaze EV6 i EV9.

Ovo bi mogli da prihvate budući mali modeli, potencijalno omogućavajući novu tehnologiju baterija koja bi pomogla da se smanje troškovi. "Kia" planira da od 2025. proizvodi "mala i srednje velika električna vozila" u svojoj fabrici u Slovačkoj.

Iako nema potvrde, EV5 bi se vjerovatno uklapao u taj plan. Hilbert je rekao da "Kia" ostaje posvećena ponudi hečbekova i limuzina i u budućnosti.

"Svi glavni segmenti će biti pokriveni u nekom obliku (do 2027.)", rekao je on. "Imamo postojeću paletu modela, kao što je porodica Ceed u C-segmentu i to su važni segmenti za nas sada i u budućnosti."

Ispod toga, "Kia" namjerava da ostane na tržištu osnovnog A-segmenta. Trenutno nudi Picanto sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem i ove godine će lansirati novu verziju tog modela.

Kompanija kaže da će ostati posvećena sektoru dok elektrifikuje svoju liniju, sugerišući da bi eventualni EV1 mogao da parira budućem Volkswagenu ID.2 i da će biti rođak sa nasljednikom Hyundaija i10, prenosi "AutoBlog".