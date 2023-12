Kia planira rad na električnom kombiju (FOTO)

​Korejska Kia planira da uđe u svijet električnih komercijalnih vozila, pa će već na CES sajmu u januaru 2024. lansirati svoje prve koncepte električnih kombija.

Kia električni kombiji su zajednički poznati kao PBV (Platform Beyond Vehicle).

Najnovija najava, koja potvrđuje planove za CES, kaže da će brend govoriti o svojim namjerama za budućnost. Ovo će uključivati hardver kao što su "Tehnologije za lako zamjenu i dinamičku hibridnu modularizaciju" i softverska rješenja.

Postoje dvije platforme, što znači da postoji mogućnost izbora različitih veličina kombija. Dvije platforme su nazvane ES i EM i dizajnirane su u stilu "skejtborda", što znači da se mogu rastegnuti i prilagoditi.

Just Look at Kia's Adorable Electric Van Concepts / https://t.co/3rNS9AJrRj . Kia is on a roll when it comes to electric vehicles. The EV6 has been hitting the headlines since launch and the Niro EV has been quietly winning fans a… .https://t.co/MWNhcYg5LC Your Car Buying HERO! pic.twitter.com/6ast7b8f27