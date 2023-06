Kia sprema nasljednika Stingera

Kia Stinger je spremna da napusti tržište na mala vrata.

Nakon otprilike pola decenije bivstvovanja na tržištu, Kia će odustati od imena Stinger kako bi se fokusirala na svoju električnu ofanzivu.

Ovo nisu dobra vremena za limuzine. To ne znači da je prostor u asortimanu Kije slobodan.

Prije izvijesnog vremena je nagoviješteno da nema planova za direktnog nasljednika Stingera. Visoki zvaničnici južnokorejskog proizvođača ističu Kiju EV6 GT kao model koji bi, duhovno, trebalo da zaokupi pažnju javnosti koja bi se tradicionalno odlučila za pomenuti termički automobil. Ili možda ne. Neke nove informacije iz Južne Koreje ukazuju na to da su Kijini planovi veoma različiti.

Prema informacijama kojima je južnokorejski medij ET News imao pristup, kompanija Hyundai Motor Group je dala zeleno svjetlo za razvoj električnog automobila visokih performansi koji će se pozicionirati kao nasljednik (možda ne direktni) Stingera. On je interno poznat kao GT1 i imaće ulogu admiralskog broda. To znači da Korejci spremaju rivala za automobile kao što su Tesla Model S i Mercedes EQE.

Jedan od glavnih aduta projekta koji je već u toku ima veze sa osnovom vozila. Platforma e-GMP neće biti korišćena. Ovu ekskluzivnu arhitekturu za električne automobile koriste Hyundai i Kia za svoje nove modele sa "nultom" emisijom.

Budući Kia GT1 će koristiti novu platformu nove generacije eM koja će zamijeniti e-GMP.

Takođe je poznato da će ovaj novi model imati značajnu veličinu, jer će biti uokviren u višoj srednjoj klasi u kojoj se nalaze veoma važni električni automobili.

Kako je u pitanju električno vozilo, sve oči će biti uprte u pogonski sistem. "Srce" GT1 biće baterija od 113,2 kWh. To će biti baterija najvećeg kapaciteta koju je Kia ikada koristila u serijskom automobilu. Radni tim je sebi za cilj postavio maksimalan domet od 800 kilometara.

Energija uskladištena u bateriji koristiće se uglavnom za napajanje dva motora, po jedan po osovini, koji će razviti snagu od 200 kW (272 KS) i 250 kW (340 KS), respektivno. Ukupna snaga će dostići 450 kW (612 KS).

Prvi izveštaji sugerišu da će biti spreman da izađe na scenu negdje 2025. a u salone će vjerovatno stići najranije 2026. godine, prenosi AutoRepublika.