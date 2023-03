Kineska super-baterija za autonomiju do 1000 km

Kineski CATL je trenutno rangiran kao najveći proizvođač baterija na svijetu. Kompanija je sada objavila da je započela proizvodnju jednog od svojih vodećih proizvoda pod imenom Qilin Battery, te takođe otkrila koji električni automobil će prvi imati koristi od primjene nove baterije.

Prema više kineskih medija, CATL je uspješno sproveo sve testove masovne proizvodnje svog Qilina.

Glavni razlog za uspjeh je veća gustina energije, do 255 WH/kg. Među kvalitetima nove baterije je mogućnost vožnje do 1000 kilometara do novog punjenja. Samo punjenje može se ostvariti sa 10 odsto na 80 odsto za samo 10 minuta, navodi "Revija HAK".

Chinese battery maker @catl_official has begun mass production of the 1,000km-range Qilin battery, according to reports. This is the third generation of CATL’s cell-to-pack battery technology, first unveiled in June 2022.https://t.co/7S0PwWUpDu#Batteries pic.twitter.com/BvO16m4aEO