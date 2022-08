Kineska visoka tehnologija donosi sedan HiPhi Z

Pravo na robnu marku HiPhi, koja nam je relativno nepoznata, drži kineska kompanija Human Horizons koja je osnovana prije svega pet godina.

Oformio je preduzetnik Din Lei, koji vrijedno radi u sektoru automobilske industrije skoro četrdeset godina. Karijeru je započeo u zajedničkom poduhvatu Shanghai Volkswagen, da bi kasnije prešao u koncern SAIC. Učestvovao je u razvoju projekta elektromobila LeSEE i jedan je od osnivača slobodne trgovinske zone Shanghai Free Trade Zone.

Istraživačko-razvojni centar firme Human Horizons se trudi da se bavi tehnološki najrazvijenijim i najprestižnijim električnim automobilima još od svojih početaka, a sada vidimo da znoj nije prolivan uludo!

Prvorođenče marke je veliki krosover po imenu HiPhi X i on će se nuditi po cijeni od 570 do 800 hiljada kineskih juana, što je ekvivalent sumi od 85 do 119 hiljada dolara (skoro ista je vrijednost dolara i evra u posljednje vrijeme). Na kinesko tržište je ovaj model ušao u maju 2021. godine i veoma brzo je postao najpopularniji automobil sa cijenom koja prevazilazi 74 hiljade dolara (pola miliona juana).

Ovaj model je tokom prvih dvanaest mjeseci prodaje okupirao više od četvrtine tržište jer je isporučeno preko šest hiljada primjeraka, odnosno više nego što su to uspjeli da urade eminentni rivali koje, između ostalih, poznajemo po nazivima: Porsche Taycan i Audi e-tron.

Drugi model kompanije, sedan HiPhi Z bi prema očekivanjima menadžmenta trebalo da ojača poziciju firme. Serijska verzija je lansirana u junu kada smo ga i vidjeli po prvi put, ali sada je otvorena knjiga narudžbi, a objavljene su i tehničke specifikacije, kao i cijena novajlije 600 do 800 hiljada juana (89-119 hiljada dolara).

Da, za sedan je potrebno izdvojiti više novca, ali njegova pojava donosi i drugačiji utisak. Utemeljeni su na identičnoj platformi, dok su dizajneri uspjeli da donose i više avangarde u odnosu na već futuristički stilizovan prvenac u vidu modela s povišenim odstojanjem od tla.

Šta predstavlja jedna-jedina multi-level rasvjeta? HiPhi Z već od uvodnog paketa opreme nudi adaptivne laserske prednje svjetlosne grupe, koje baš kao kod najskupocjenijih modela Mercedesa, mogu da iscrtavaju usmjeravajuća, navigaciona uputstva na drumu. Veliki blokovi matriks ćelija na zadnjici vozila, takođe jesu u stanju da odašilju različite figurice (emotikone) i savjete isto tako.

Takođe, svjetlosni paneli su locirani na vratima, pa su kao takvi prikladni da požele dobrodošlicu putnicima, prikažu nivo preostalog soka u baterijama, a mogu da donesu i ostale poruke korisnicima koje su prilagođene prilici.

Novajlija iz Azije je u smislu veličine uporediv sa statusnim liftbekom koji se odaziva na ime Porsche Panamera, ali je prtljažni prostor kod glavnog junaka ove priče i dalje zaseban. Dužina sedana iznosi impresivnih 5.036 milimetara, dok je širina na nivou od 2.018 mm, a visina 1.439 mm.

Međuosovinski razmak od 3.150 mm čak i nadmašuje onaj koji karakteriše pomenutu Panameru (3.100 mm).

Fabrički ugrađeni točkovi integrišu felne prečnika 22 cola. Karoserija je izvedena od aluminijuma i čelika, dok su prozorska stakla na vratima lišena okvira. Zadnja vrata se otvaraju u kontra smijeru od onog na koji smo naviklil. Iako krosover nudi podizne dijelove krova, kod limuzine to nije slučaj.

Zapravo, nema ni zadnjih prozora jer su donekle zamijenjeni panoramskim krovnim otvorom proširenih gabarita, a opet, donja ivica istog je i dalje povisoko postavljena, pa je veoma upitan smisao postojanja ugrađenog unutrašnjeg retrovizora.

Sklopivi spojler je instaliran na poklopcu prtljažnika, pa u cijelom ovom stilskom galimatijasu, konzervativni spoljni retrovizori djeluju kao malje na grudima današnjih muškaraca, odnosno ostavljaju utisak atavizma. Ovo će se izmijenitii onda kada kineski propisi dozvole implementaciju kamera na ovom mjestu, što trenutno nije slučaj.

Putnička kabina pruža mogućnost smještaja do četiri osobe na zasebno stilizovanim sjedištima, iako je zadnji par lišen mogućnosti izdašnih podešavanja. Na čeonom panelu se nalazi jedino veliki središnje postavljen ekran multimedijalnog sistema. Može se okretati do nivoa od 90 stepeni, baš kao u elektromobilima marke BYD.

Umjesto instrumenata implementiran je veliki projekcioni ekran. Osjetljivi na dodir su skoro svi tasteri u kabini, uključujući čak i one na obruču upravljača, dok se prozorska stakla pomjeraju električnim putem.

Šasija donosi dvostruka poprečna ramena naprijed i multilink nazad. Bazični paket uključuje i prilagodljivo vazdušno ogibljenje dok se uz doplatu nudi i potisnik na zadnjoj osovini, pri čemu mislimo na aktuatore koji omogućavaju zakretanje zadnjih točkova do nivoa od 13,2 stepena, baš kao na Mercedesovoj S Klasi, samo mnogo bolje jer je perjanica Švaba u mogućnosti da se "zakreće" do samo 10 stepeni.

Kinezi se hvale i sistemom HiPhi Pilot, što je komercijalna oznaka za sistem autonomne vožnje trećeg nivoa. Posjeduje čeoni lidar koji je lociran na krovu i nudi domet od 250 metara. Situaciju u okolini vozila nadzire trinaest kamera, dvanaest ultrazvučnih senzora i petomilimetarski radari.

Kompanija Human Horizons od samih početaka razvija sistem razmene podataka između kompjuterskih sistema vozila i drugih automobila kao i putne infrastrukture (protokol V2X): svi modeli marke HiPhi nude elektronska rješenja ovog tipa.

Što se tiče pogonskog sklopa, moramo reći da limuzinu HiPhi Z pokreću dva električna agregata, na svakoj osovini po jedan. Svaki od njih razvija po 336 konjskih snaga, pa se ukupno nudi 672 "grla". Trakciona baterija nudi kapacitet od 120 kWh spram krosoverovih 97 kWh.

Stoga je i deklarisana autonomija od 705 kilometara u skladu s kineskim ciklusom CLTC. Električni automobil iz Kine obilježava neto masa od 2.539 kilograma i može da pojuri do brzine kretanja od 200 km/h.

Prodaja sedana po imenu HiPhi Z počinje na teritoriji Narodne Republike Kine krajem ovog mjeseca, a prvo će se po običaju, u izlozima naći najskuplja verzija, dok će kasnije postati dostupne i one sa isključivo zadnjim pogonom. Tu će biti i kabina sa pet mjesta za sjedenje i ostala pojednostavljenja koja će donijeti i nižu cjenovnu etiketu.

