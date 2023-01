Kineski Xpeng se priprema za evropsko tržište

Xpeng je još jedan kineski proizvođač koji želi da napravi uspjeh u Evropi, za početak u četiri zemlje.

Svoje planove za evropsko lansiranje dva električna vozila će saopštiti 3. februara, mada tizer slika po svemu sudeći prikazuje krosover G9 i sedan P7. Potonji nudi varijantu visokih performansi sa sistemom pogona na sva četiri točka i dva motora, koji omogućava ubrzanje od 0 do 100 km/h za 4,5 sekunde i domet vožnje do 470 km po WLTP ciklusu. Norveškim kupcima će takođe biti ponuđen model sa pogonom na zadnje točkove i dometom do 530 km, pri čemu ubrzanje do 100 km/h iznosi 6,9 sekundi.

Xpeng je još ranije najavio planove za otvaranje četiri centra za isporuku i usluge na ključnim evropskim tržištima kasnije ove godine. Prvi objekat bi trebalo da bude otvoren u Lorenskogu u Norveškoj sljedećeg mjeseca.

Slijedi centar u Badhovedorpu u Nizozemskoj. Predviđeno je da bude završen u februaru i otvoren za posao u drugom kvartalu. Ovo je Xpengov najvažniji centar za isporuku i servis, jer će služiti i kao objekat za obuku tehničara i osoblja, kao i čvorište rezervnih dijelova.

Dostavni i servisni centri se takođe otvaraju u Steketu, Švedska, kao i Hilerodu u Danskoj.

Xpeng navodi da će svaki pružiti "najbolje moguće korisničko iskustvo, sa fokusom na inspekcije prije isporuke, postprodaju i popravke“. Kompanija je dodala da će se dodatne lokacije otvoriti kasnije ove godine kako bi se obezbijedila još veća pokrivenost na ovim tržištima.