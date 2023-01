Ko je prvi dodao zvuk uz žmigavce

Pokazivači pravca su se prvi put pojavili na automobilima 1909. godine, ali klik nije dodat sve do 1930-ih.

Svima nam je poznat specifičan zvuk žmigavca, koji je danas prisutan u svakom automobilu. A da li ste se ikada zapitali o istoriji migavaca i zašto oni proizvode taj karakterističan zvuk kliktanja?

Pokazivači pravca su se prvi put pojavili na automobilima 1909. godine, ali klik nije dodat sve do 1930-ih.

Pronalazač Džozef Bel patentirao je mali elektronski uređaj koji usmjerava struju na spoljne pokazivače pravca. Uređaj je kliknuo.

Buick je bio prvi proizvođač automobila koji je dodao ovu novu tehnologiju svojim automobilima 1939. godine.

Dakle, šta je uzrokovalo taj određeni zvuk kliktanja? Električna energija teče kroz uređaj, koji sadrži bimetalnu oprugu.

Kada uključite žmigavac, struja se šalje kroz bimetalnu oprugu i ona se zagreva. Dva metala unutar opruge se zagrijavaju različitim brzinama, prisiljavajući ih da se savijaju na određeni način.

Ovo savijanje radi dve stvari: uključuje sijalicu pokazivača pravca i stvara zvuk kliktanja.

U novijim vozilima, posebno onima proizvedenim ranih 1990-ih i kasnije, vjerovatno ćete naći sistem elektronskog releja. Ovim sistemom upravljaju mikročip i elektromagnet.

Najnovija vozila se oslanjaju na sistem pokazivača pravca koji je u potpunosti kontrolisan čipom. Nema pokretnih dijelova, što znači da nema bimetalnih opruga, ali i dalje stvaraju taj zvuk kliktanja. Kako?

To je vještački generisan zvuk i tu je samo zato što to očekujemo i daje nam do znanja da nam je pokazivač pravca uključen, piše qualityplusautomotive.