Koje automobile voze radnici Mercedesa?

​Do 2030. godine, Mercedes-Benz planira u potpunosti transformisati svoju gamu vozila. Uz najavu potpunog prelaska na struju, njemačka marka je napomenula i da će to biti moguće samo tamo gdje "tržišni uslovi to dopuštaju".

Na valu masovne elektrifikacije, Mercedes je upravo započeo i transformaciju voznog parka svojih zaposlenih.

Kako navodi "Automobilwoche", uprava je donijela odluku da svi zaposleni koji koriste službene automobile pređu na električne modele.

To znači da će oko 5.000 vozila pokretanih motorima s unutrašnjim sagorijevanjem i hibridnim pogonima uskoro u "penziju", a na njihovo mjesto stižu isključivo modeli na struju.

Mnogi zaposleni ovu su odluku dočekali "na nož", ali činjenica je da sve više radnika ionako bira potpuno električne opcije.

Potpuno električni automobili u floti kompanije su se učetvorostručili u odnosu na prošlu godinu, a trenutno gotovo jedan od tri službena automobila vozi isključivo na struju, dok su oko 40 odsto plag-in hibridi.

Ali, u međuvremenu, na informaciju "Automobilwochea" o transformaciji voznog parka svojih zaposlenih upravo je reagovao i potparol Mercedes-Benz kompanije.

On je objasnio da kompanija ne zahtjeva od zaposlenih u Njemačkoj da pređu na električne automobile. Cilj kompanije je prelaz na struju do 2030. (gdje je to moguće), a to se odnosi i na vlastiti vozni park kompanije, prenosi "Electrek".

