Koji model će biti svjetski auto godine?

Novi ciklus izbora za svjetski auto godine startovao je objavljivanjem liste kandidata za 2021.

U širem izboru kandidata tradicionalnog izbora "Svjetski auto godine" (World Car of the Year) našla su se 24 nova modela, a osim o cjelokupnom pobjedniku, žiri će odlučivati i o laureatima u sljedećim kategorijama: World Luxury Car, World Performance Car, World Urban Car i World Car Design of the Year.

Za zvanje najboljeg novog modela za 2021. nadmeću se:

• Audi A3

• BMW Serije 2 Gran Coupe

• BMW 4 Series

• Citroen C4 / e-C4

• Ford Escape / Kuga

• Genesis G80

• Honda Jazz / Fit

• Honda-e

• Hyundai Elantra / Avante

• Hyundai i10 / Grand i10

• Hyundai i20

• Kia K5 / Optima

• Kia Sonet

• Kia Sorento

• Mazda MX-30

• Mercedes-Benz GLA

• Nissan Rogue / X-Trail

• Seat Leon

• Škoda Octavia

• Toyota Highlander

• Toyota Sienna

• Toyota Venza / Harrier

• Toyota Yaris / Yaris Cross

• Volkswagen ID.4

Letimičan pogled na ovu listu otkriva da, iako su u ekspanziji, električnih modela nema previše među kandidatima - i dalje dominiraju automobili s konvencionalnim pogonskim sistemima.

Takođe je primjetan uspon korejskih auto-brenodva (Hyundai, Kia, Genesis) koji su na listi zastupljeni zbirno sa čak sedam modela, dok su, recimo, četiri velika njemačka brenda (Audi, BMW, Mercedes i VW) zajedno prisutna sa svega pet modela.

Kada je riječ o kategoriji svjetski luksuzni auto godine (World Luxury Car), u konkurenciji je osam modela:

• Aston Martin DBX

• BMW X6

• Genesis GV80

• Land Rover Defender

• Polestar 2

• Tesla Model Y

• Toyota Mirai

• Volvo XC40 Recharge P8 AWD

Za zvanje svjetskog sportskog automobila godine (World Performance Car), boriće se:

• Audi RS Q3

• Audi RS Q8

• BMW Alpina XB7

• BMW M2 CS

• BMW X5 M / X6 M

• Hyundai Veloster N

• Mercedes-AMG GLS 63

• Mini John Cooper Works GP

• Porsche 718 GTS 4.0

• Porsche 911 Turbo

• Toyota GR Yaris

U kategoriji svjetski urbani auto godine (World Urban Car) kadidati su:

• Honda Jazz / Fit

• Honda-e

• Hyundai i10 / Grand i10

• Hyundai i20

• Kia Sonet

• Toyota Yaris / Yaris Cross

Pobjednici u glavnoj i sporednim kategorijama biće poznati 31. marta 2021, na sajmu automobila u Njujorku.

Prošlogodišnji pobjednik izbora za svjetski auto godine bio je, pomalo iznenađujuće, Kia Telluride SUV.

(B92.net)