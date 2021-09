Koji su najuži automobili na tržištu

Automobili su sve veći, a širina parking mjesta ista je već decenijama.

Logika kaže da se stvari vremenom mijenjaju, a uzmemo li u obzir rast gabarita putničkih vozila, jasno je da se automobili sve teže provlače uskim gradskim ulicama izgrađenim prije 50 i više godina.

Ipak, najveći problem predstavljaju uska parking mesta u javnim garažama i na parkiralištima, s obzirom da se standardi na osnovu kojih se iscrtavaju parkinzi nisu mijenjali decenijama.

I dok je još prije tridesetak godina širina prosječnog automobila iznosila oko 180 cm, danas ima vozila širih od dva metra. Ukoliko se takva dva automobila nađu na parkingu jedan pored drugog, jasno je da će vozač i putnici imati dosta muke da izađu iz vozila.

Ipak, i među današnjim modelima ima onih koji su prije svega namijenjeni gradskim uslovima vožnje i sa kojima ne bi trebalo da imate problema na parkingu.

U potrazi za najužim automobilima ima nekoliko iznenađenja. Prvo je da Smart nije najuži.

Prošla generacija u širinu mjeri 175 cm sa retrovizorima, što je istina među boljim rezultatima. Međutim, novi Smart raširio se na čak 189 cm, odnosno 166 cm bez retrovizora.

Mali gradski automobili su tu negdje, pa tako Citroen C1 ide do 188 cm (161 cm bez retrovizora), Fiat 500 do 187 cm (163 cm bez retrovizora), a Hyundai i10 do 187 cm (166 cm bez retrovizora).

U segmentu potkompaktnih automobila najuža je Honda e - i to zato što umjesto spoljnih retrovizora ima kamere. Širina je 175 cm.

Ostatak konkurencije je na do 190 cm sa retrovizorima, barem kad govorimo o prethodnim generacijama (Citroen C3 188 cm, Škoda Fabia 189 cm...)

Vjerovatno najuži automobil je, ako ga tako možemo nazvati, električni Renault Twizzy.

Zahvaljujući svojoj strukturi kvadricikla, sa jednim sjedištem u redu, širina mu je tek 139 cm.

Ukoliko računamo isključivo "prave" automobile, apsolutni pobjednik je Kia Picanto sa širinom od 159 cm, bez retrovizora.

