Koliko dugo droge i alkohol ostaju u organizmu vozača

Ako se spremate za vožnju, nemojte konzumirati alkohol i droge. Izbjegavajte ih u životu, čak i ako ne planirate da vozite.

U saobraćaju ih, međutim, nije teško otkriti i relativno dugo ostaju u tijelu. Prema podacima američkih centara za bolesti zavisnosti, alkohol se zadržava u krvi do šest sati, u dahu 12 do 24 sata, a u urinu takođe 12 do 24 sata.

Droga se najčešće detektuje u pljuvački nakon 12-24 sata nakon konzumiranja, a u kosi čak i do 90 dana poslije uzimanja.

Nakon upotrebe droga, bilo da su konzumirane šmrkanjem, pušenjem ili oralno, tijelo počinje da ih razlaže. Tokom procesa stvaraju se metaboliti ili nusproizvodi koji mogu ostati u tijelu dugo nakon prvih efekata.

Upravo ovi ostaci biće otkriveni naknadnim testom na drogu. Droga se otkriva u testovima pljuvačke, tako da se, na primjer, kanabis može identifikovati do četiri dana nakon konzumiranja.

Kokain uglavnom nestaje nakon 24 sata, ali može trajati nekoliko dana za redovne korisnike.

Amfetamini i metamfetamini se mogu naći u pljuvački do tri dana nakon upotrebe.

Testom krvi prisustvo droga se može otkriti mnogo duže nakon konzumiranja – u slučaju kanabisa dvije nedjelje, amfetamina 12 sati, kokaina 48 sati, metamfetamina 37 sati i opijata 12 sati.

(B92)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.