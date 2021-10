Kraljevi autonomije, zavide im vlasnici električnih automobila

​Automobili na struju su u posljednjih nekoliko godina uspjeli dostići rivale na fosilna goriva - u svemu osim u jednom.

Jasno je da je u pitanju maksimalan radijus kretanja. Istina, sa tehnološkim razvojem, autonomija ovih vozila se značajno povećala i realno dostigla vrijednost koja može da zadovolji većinu kupaca u svakodnevnoj vožnji.

Uostalom, 500 ili 600 km bi trebalo da bude dovoljno, jer se ni na benzin ili dizel ne preporučuje duža vožnja bez stajanja. A kad se već zaustavite radi pauze, možete i dopuniti baterije, zar ne?

Međutim, ukoliko tražimo rekordere autonomije u vožnji, naći ćemo ih na drugom mjestu, prenosi B92.

Nedavno je Toyota Mirai oborio rekord u konkurenciji vozila pogonjenih vodoničnim gorivnim ćelijama. Njegovi rezervoari kapaciteta 5,45 kg se pune za samo pet minuta, a rekordni radijus kretanja, uz maksimalnu pažnju vozača, iznosi skoro 1.360 km.

Još fascinantniji rezultat postižu savremeni dizelaši. I ovdje se radi o vožnji na otvorenom putu, a u pitanju je luksuzni BMW Serije 7.

Ispod haube je motor B57, 3.0 dizelaš sa 260 KS, a Joe Achilles je ovaj automobil vozio Engleskom simulirajući put od Londona do Barselone.

On je prvobitno htio da bez dosipanja goriva stigne do najvećeg katalonskog grada, ali zbog restrikcija uzrokovanih pandemijom to nije mogao.

Plan B je bio da vozi po Ostrvu dok se ne isprazni rezervoar. Prevedeno u brojeve, sa jednim rezevoarom od 75 litara prešao je fascinantnih 1.440 km.